LA SCUOLA

BELLUNO «Negli insegnanti bellunesi convivono sentimenti contrastanti per quanto riguarda il ritorno a scuola: alla fatica della Dad si aggiunge la frustrazione di non riuscire a raggiungere tutti i ragazzi e vi è anche grande preoccupazione rispetto alle condizioni di sicurezza». A riferirlo è Lorella Benvegnù, da dicembre segretaria della Cisl Scuola Belluno-Treviso, reduce da un'assemblea fiume online con i docenti bellunesi. Aggiunge: «Particolare è la situazione degli insegnanti di sostegno che lavorano con i ragazzi con disabilità». Alta, si diceva, la preoccupazione per la sicurezza: «La sensazione è che non ci siano condizioni che la garantiscono. E il fatto che da più parti venga rimarcato continuamente che le classi delle superiori sia meglio stiano a casa, non aiuta a pensare che ci siano condizioni di sicurezza. In generale gli insegnanti si lamentano che non ci siano studi sulla reale contagiosità a scuola. E io dico che esse sarebbero luoghi sicuri se la scorsa estate fossero stati fatti accordi sui trasporti, se le Aziende sanitarie fossero in grado di fare i tamponi necessari, se nei mesi estivi avessimo lavorato per recuperare scuole dismesse, se fosse stato assunto il personale che serve, investito in areazione. Allora sì potremmo dire che le scuole sono sicure, ma così no». Nel corso dell'assemblea gli insegnanti hanno manifestato preoccupazione anche per altro: «Non c'è chiarezza nei dati e trovano contraddizioni fra le cose dette e quelle realizzate. Un esempio? Viene detto che i bambini con disabilità devono andare a scuola per inclusione, ma si capisce che in realtà la motivazione è per aiutare le famiglie. E se non si dice la verità, non è possibile un confronto». Poi Benvegnù apre un altro fronte: «Come sindacato diciamo che in questa situazione è necessario accelerare la possibilità dei vaccini. Se la scuola è un servizio essenziale, allora, subito dopo il personale sanitario, vanno fatti vaccini al personale che lavora a scuola e agli studenti. Altrimenti un'altra volta si dice un cosa in questo caso che la scuola è un servizio essenziale e poi non si agisce di conseguenza». Infine il sindacato esprime perplessità sull'ultima ordinanza della Regione Veneto: «Non solo per aver procrastinato la Dad sino al 31 gennaio, ma anche lì dove si prevede che con un solo caso di positività l'intera classe e l'insegnante rimangano a casa. È evidente che in questo modo le classi lavoreranno a singhiozzo e che gli insegnanti rischiano di rimanere reclusi in casa». Ma anche che tutto ciò è fatto per alleggerire il servizio sanitario e che la scuola, ancora una volta, non è né centrale né è ritenuta un servizio essenziale, se non a parole».

Giovanni Santin

