La scossa percepita in tutta la Marca raffica di telefonate ai vigili del fuoco

È stata percepita distintamente anche nella Marca la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata lunedì a mezzanotte in Romagna, tra Ravenna e Cesena. Il sisma ha fatto lievemente oscillare abitazioni e appartamenti, specie quelli ai piani più alti, ma non sono stati registrati danni a persone o a cose. Cinque minuti dopo la mezzanotte la sala operativa dei vigili del fuoco ha cominciato a ricevere diverse telefonate, per lo più dal capoluogo, da Conegliano, Venezia e Piombino Dese, da parte di cittadini preoccupati. Non vi è stata la...