LA SCOPERTA

MESTRE AstraZeneca stop. La sospensione generale, temporanea e precauzionale del vaccino anglo-svedese investe di sorpresa come un fulmine anche il padiglione Rama, dove Ulss 3 stava proseguendo spedita la campagna. «Avrei preferito essere avvertita» scandisce una donna, esprimendo il sentimento di tutti, tra chi lo ha saputo solo in loco (la maggioranza) e chi ne è venuto a conoscenza per strada, scegliendo ugualmente di presentarsi all'appuntamento. «Già non ero tranquilla prima, sono contenta abbiano sospeso», dice Sandra, collaboratrice scolastica a Martellago. «Meglio così», le fa eco Costanza da una scuola media della Gazzera, «per non rischiare hanno fatto bene».

L'ANNUNCIO

Ma come sono andate realmente le cose, come e quando si è diffusa la notizia all'interno della struttura? «Ero prenotato per le 16.12 - racconta Leonardo Pietro Cassandro, del personale universitario - aspettavo il mio turno, quando una signora dopo aver consultato il cellulare ha urlato terrorizzata hanno bloccato tutto, io non me lo faccio. A quel punto - prosegue il giovane - si è scatenato il panico nel corridoio, seguito da 40 lunghi minuti di attesa in piedi, con la gente che cominciava a scappare, spaventata, mentre alcuni ricercavano informazioni; poi finalmente è venuto da noi qualcuno confermando il blocco della dose, giustificandosi con un generico normative dall'alto». E adesso? «Forse non ci riconvocano - spiega il ragazzo - dobbiamo rifare tutta la trafila, e comunque informazioni precise sulla prossima prenotazione non ne abbiamo avute, dicevano solo forse domani torna tutto normale. Io comunque sono schifato - precisa - per il terrorismo preoccupante intorno a questa faccenda: non appena si potrà, sarò qui pronto a vaccinarmi».

I COMMENTI

Anche Sofia proviene dal mondo accademico, è dottoranda a Ca' Foscari, e lo ha letto in treno arrivando da Venezia: «Ormai ero in viaggio, così sono venuta lo stesso», spiega, chiarendo di non avere paura del vaccino, anzi, dice, «sono scandalizzata dalla retorica allarmista che non attende nemmeno i dati, con le eventuali correlazioni tra i fatti, per forza poi la gente non viene. Adesso vado a farmi dire che devo tornare a casa». Pure Susanna dell'istituto Parolari di Zelarino non teme la puntura, ma attacca la macchina della comunicazione sanitaria. «Ho sentito le ultime notizie sui decessi - premette - e mi fido delle rassicurazioni fornite, per questo sono venuta, e pazienza se salta tutto, ma potevano avvisare prima». Per Viviana di un'altra scuola a Zelarino «era giusto esserci oggi, perché gli impegni vanno sempre rispettati. La mia famiglia - rivela - mi chiedeva di non presentarmi, ma io sono convinta di aver preso la decisione più corretta. Certo - aggiunge - dopo aver saputo che non mi avrebbero vaccinata con AstraZeneca speravo ci dessero la possibilità di ottenere un altro vaccino, tanto per non perdere tempo». Poi la stoccata sul mancato avviso. «Non veniamo mai contattati da queste strutture locali in tempo reale, dobbiamo affidarci sempre alle notizie nazionali: servono maggiori informazioni mirate, almeno per quelli prenotati oggi avrebbero potuto e dovuto fare di più».

Un insegnante d'italiano, venuto a conoscenza della sospensione grazie alla radio, si spinge perfino oltre. «Siamo carne da macello - sostiene - sentire che quattro o cinque decessi sono pochi rispetto a milioni di vaccinati è intollerabile, resto convinto stiano pensando che siamo in un'emergenza tale da poter accettare qualche morto come effetto collaterale. Ad ogni modo io non avevo paura - conclude - e quando ho sentito la notizia mi sono detto voglio che me lo comunichino di persona, vado a vedere cosa mi raccontano». Poco dopo, contrariamente al suo proposito, l'insegnante non varcherà la soglia del padiglione Rama, ma girerà i tacchi per tornare a casa.

Luca Bagnoli

