LA SCONFITTAAURONZO I conti non tornano più all'Istituto Pio XII di Misurina tanto che a fine anno, la proprietà in capo alla Diocesi di Parma, chiuderà i battenti. I bilanci sono in rosso per carenza di pazienti. E non perché non ce ne siano più, anzi, con le città sempre più inquinate, purtroppo, le patologie respiratorie sono in crescita, ma perché da qualche parte il sistema si è inceppato e i pazienti non arrivano più. L'anno scorso sarebbero stati solo sei.DIOCESI DI PARMALa comunicazione è arrivata alle organizzazione...