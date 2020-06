LA SCOMMESSA

QUARTO Riapre oggi il Museo archeologico di Altino, con un orario su misura per questa fase post Covid. E con gli spazi espositivi riaprono anche le aree archeologiche e ripartono le attività parallele, compresa la nuova annunciata edizione dei centri estivi. «Il museo rappresenta per noi un servizio pubblico - spiega la direttrice Marianna Bressan - Con questa riapertura vogliamo lanciare un messaggio e far capire che non esistono solo le 10 grandi realtà culturali più famose d'Italia ma che il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico è disseminato. Anche uno spazio come il nostro, che pur richiedendo un biglietto rientra tra gli spazi pubblici, può essere la destinazione perfetta per una passeggiata».

LE LINEE GUIDA

Dalle 14.30 di oggi si potrà ricominciare a visitare il museo: «Le linee guida sono restrittive ma insieme agli operatori e alle associazioni abbiamo deciso di prenderci questa grande responsabilità, anche perché il museo ha spazi aperti e semicoperti, come la barchessa e i portici, che in questa fase sono ideali - aggiunge Bressan - La riapertura segue alla lettera regole, linee guida e protocolli e quindi prevederà, all'inizio, un orario ridotto che ci darà il tempo di capire che tipo di affluenza abbiamo e come possiamo gestirla, tenendo conto che non si possono avere code né gruppi numerosi».

L'orario è stato studiato sulla base dell'affluenza dello scorso anno: mercoledì, venerdì, sabato e domenica è aperto il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30, il giovedì al mattino dalle 8.30 alle 13.30. A breve, dal mese di luglio, sarà possibile accedere su prenotazione anche alle aree archeologiche. «I laboratori che avevamo lanciato quest'anno stavano andando molto bene, avevamo iniziato a fidelizzare le famiglie e avevamo almeno una ventina di bambini a ogni appuntamento. Purtroppo con il Covid19 abbiamo sospeso tutto e appena sarà possibile dovremo ricominciare da zero» spiega la direttrice che annuncia invece il via tra quindici giorni ai centri estivi, un'altra proposta apprezzatissima dalle famiglie.

I LABORATORI

«Ovviamente avranno una formula diversa, con turni di 2 settimane al posto di una ma con le mezze giornate al posto del tempo pieno. Insieme a Lapis, Studio D e Trame di storia saranno proposte attività principalmente all'aperto, in barchessa, con il piano B in caso di maltempo e la possibilità di rifugiarci nell'aula didattica o al secondo piano del museo. È necessaria una formula inedita e dinamica». Le attività dei centri estivi sono studiate, dopo un sondaggio on line che ha coinvolto un centinaio di persone, per bambini dai 6 agli 11 anni (per rientrare nelle fasce d'età previste dalle linee guida per la proporzione tra operatori e partecipanti) e prevedono, per esempio, la realizzazione di guide con gli oggetti del museo, una simulazione della costruzione di una città romana o di una pittura rupestre o la lavorazione di paglia e foglie per creare cesti come nella preistoria. Sono previsti tre turni da due settimane (dal 6 al 31 luglio e dal 24 agosto al 4 settembre), dalle 8 alle 13, al costo di 180 euro (100 per la settimana singola). Per gli adulti, oltre alla visita (libera o con guida) del museo riparte anche l'iniziativa della scoperta del reperto: al secondo piano viene ciclicamente esposto un oggetto ritenuto rilevante ma che ancora non trova spazio nel percorso ufficiale. In questo momento, e per tutta l'estate, la protagonista è l'anforetta azzurra. «Sono ripartite anche le gite in barca, con partenza e arrivo all'approdo di Altino. Grazie a Studio D e Laguna Fla è possibile collegare la visita del museo a una gita in laguna - conclude le direttrice - È fondamentale, in questo momento, per rendersi conto di quanto abbia da offrire questo territorio».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA