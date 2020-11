LA STORIA

Lotta al Covid-19, arriva da San Donà di Piave la giovane scienziata ingaggiata dagli americani. Si chiama Francesca Vallese, ha 36 anni, e qualche mese fa, giusto prima l'inizio della pandemia, si è trasferita alla Columbia University di New York per studiare l'utilizzo di CryoEM, una tecnica di miscroscopia elettronica a trasmissione, di cui l'ateneo newyorkese è specializzato. Ora Francesca è tra i finalisti del prestigioso Embassy of Italy Award, premio dedicato ai giovani ricercatori che combattono contro il Covid-19, assegnato da Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America.

In pratica è una delle undici menti brillanti che in diversi campi (dalla medicina all'ingegneria, alla computer science) tengono alto il nome della ricerca italiana negli Stati Uniti e in Canada. «Sono approdata nella Grande Mela - ricorda la scienziata sandonatese - solo pochi mesi prima dell'inizio della pandemia che ha praticamente bloccato tutti i progetti in corso. Ho così avuto la possibilità di dare un contributo nella lotta contro questo virus». Ed ecco a cosa sta lavorando in questo momento: «Sono concentrata su un progetto di ricerca incentrato sulla caratterizzazione strutturale della proteina E, una delle più importanti proteine Sars-CoV-2 legate alla sua replicazione e virulenza. Durante i mesi di lockdown sono stata anche coinvolta nello sviluppo di un test chiamato Elisa per lo screening degli anticorpi Covid da utilizzare al New York Presbyterian Hospital al fine di verificare velocemente la positività del personale medico e dei pazienti, prsoeguendo nei mesi successivi per testare il personale del reparto e altre persone potenzialmente esposte al virus».

Il primo dicembre, in modalità digitale, in collaborazione con l'Ambasciata italiana di Washington e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, saranno proclamati i vincitori.

«Il mio sogno - continua Vallese - è di riportare in Italia, magari all'università di Padova, dove mi sono laureata in biotecnologie e ho completato un dottorato in bioscienze e biotecnologie nel campo della cristallografia e raggi X e dove mantengo diverse collaborazioni, competenze e strumenti appresi durante i tre anni trascorsi nei laboratori della Columbia University di New York».

Vallese parla con entusiasmo dei potenti e costosi mezzi della Columbia, attrezzature e microscopi di ultimissima generazione. «In Italia ce ne sono solo un paio in tutto il Paese. Negli Stati Uniti è diverso: ne abbiamo cinque solo all'interno della nostra università». E sul lavoro portato avanti e che, di fatto, l'ha posta tra i finalisti del premio sembra avere le idee decisamente chiare: «Già mentre ero in Italia, il mio interesse si è spostato sulle proteine di membrana legate in particolare al trasporto di ioni. Ho attivato numerose collaborazioni in più paesi all'estero che mi hanno fatto subito capire l'importanza di un respiro internazionale della scienza. In particolare sono stata coinvolta nello studio del complesso di proteine che regolano il canale Mcu e la Pmca, la calcio Atpasi della membrana plasmatica coinvolta nell'oeostasi del calcio all'interno delle cellule».

Fabrizio Cibin

