La scienza progredisce Manuel può sperare

L'ESPERTOTREVISO Ad oggi non è possibile ricostruire un midollo lesionato in modo completo. Ma la comunità scientifica internazionale sta sviluppando studi che fanno ben sperare. E nel frattempo sul fronte dell'ingegneria e della robotica sono stati fatti progressi enormi per dare alle persone paralizzate la possibilità di tornare a muoversi e a camminare. In questo campo non si parla di miracoli. Sono tecnologie che già esistono. E che ora potrebbero restituire un certo grado di mobilità anche a Manuel Bortuzzo, il 19enne di Morgano,...