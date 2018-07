CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCELTAROMA La successione di Sergio Marchionne era già un passaggio complesso, attuarla in modo rapido è certamente un'operazione molto impegnativa. Il manager italo-canadese ha inventato e disegnato Fca e, in grande sintonia con John Elkann, messo in piedi la nuova galassia Exor che controlla aziende per una capitalizzazione superiore ai 60 miliardi di euro, oltre dieci volte il valore delle diverse società raggruppate in Fiat prima dell'arrivo di Marchionne. E il nuovo piano prevede lo scorporo anche di Magneti Marelli con la creazione...