Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PADIGLIONEVENEZIA Ancora qualche mese di lavori - per lo più ritocchi - e il padiglione Gaggia dell'ospedale Civile di Venezia sarà operativamente al completo. Tra giugno e agosto gli ultimi operai se ne andranno per lasciare campo libero solo ai servizi sanitari: Radiologia, Dialisi, Oncologia e Radioterapia, tutte già in sede, mentre dovranno tornare anche Ematologia e Medicina nucleare. Traguardo agognato, dopo quattro anni di...