IL VERTICE

PIEVE DI CADORE Incontro cadorino fra l'assessore regionale Manuela Lanzarin e i sindaci di Auronzo e Comelico; l'ascia di guerra è stata sotterrata a fronte delle rassicurazioni e dalle promesse fatte. Restano due le ambulanze ad Auronzo che diventeranno tre nei periodi di maggior afflusso turistico invernale ed estivo. Un'ora abbondante di confronto, a porte chiuse. I toni non sempre pacati, i volti tesi all'uscita e la consapevolezza che le azioni intraprese, a cominciare dalla raccolta firme, che in una settimana ha visto oltre duemila cittadini recarsi nei municipi a sostenere l'azione intrapresa dai sindaci, hanno aiutato.

RISULTATO PARZIALE

Marco Staunovo Polacco sindaco di Comelico Superiore: «L'incontro è stato positivo per quanto concerne le emergenze. Rimane il tema dell'esternalizazione del Ppi di Auronzo ma se ci vengono confermate le proposte fatte oggi credo che possiamo essere soddisfatti. Le nostre posizioni sostenute in questi mesi qualche effetto l'anno avuto ma quello che ci interessa è che i servizi per l'emergenza vengano garantiti. Nessuno vuole fare la guerra alla Regione, è solo questione di mantenimento dei servizi, questo l'obiettivo che abbiamo perseguito e che oggi abbiamo almeno parzialmente raggiunto».

TERRITORIO IMPERVIO

Tatiana Pais Becher sindaco di Auronzo: «Siamo soddisfatti perchè ci è stato assicurato che verranno mantenute le due ambulanze ed inoltre il servizio verrà potenziato con una terza ambulanza per le stagioni estiva ed invernale». Pais Becher ha ricordato all'assessore le peculiarità del territorio montano, un'area con morfologia diversa, quindi «100 chilometri in alta quota non sono come altrettanti in pianura; per altitudine si va dai 700 metri di Lozzo ai 2300 delle Tre Cime, le strade sono spesso tortuose e a tornanti, le condizioni meteorologiche sono spesso avverse (neve e ghiaccio), i tempi di percorrenza spesso rallentati».

PETIZIONE DI SUCCESSO

Giancarlo Ianese presidente Unione Montana Comelico: «Direi che possiamo essere quasi soddisfatti, avremmo voluto qualcosa in più ma di più di così non potevano dare. E comunque se ci danno la seconda ambulanza in sede ad Auronzo e in stagione un altro mezzo per due mesi in estate e due mesi in inverno penso che possiamo essere contenti. La raccolta firme è stata un successone perchè la gente sente il bisogno della massima sicurezza, qui si tratta di vita o di morte e la nostra popolazione lo sa bene, penso che questa iniziativa abbia aiutato».

RESTA L'ESTERNALIZZAZIONE

Da discutere c'era la questione del bando di privatizzazione del Punto di primo intervento e del servizio di emergenza dell'ospedale di Auronzo. Ancora Tatiana Pais Becher: «Non possiamo certo ragionare con la logica dei numeri, altrimenti in montagna dovremmo chiudere tutto, ospedali, scuole, poste, servizi di trasporto. Dobbiamo garantire gli standard efficienti e efficaci, per non avere cittadini di serie A e di serie B e non intendiamo rinunciare al livello minimo di assistenza nelle zone di montagna e in particolare dei comuni che siamo chiamati ad amministrare».

Il direttore generale Adriano Rasi Caldogno sull'esternalizzazione del Ppi aveva da subito rassicurato i sindaci che nulla sarebbe mutato nell'erogazione del servizio per gli utenti, garantendo lo stesso numero di personale e di uscite con l'ambulanza, ma ora c'è il sigillo dell'assessore Lanzarin.

Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA