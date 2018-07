La sanità da difendere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GUARDIA ALTAPORDENONE Nella bufera politica scoppiata sul caso dei 3,2 milioni di euro (che finirebbero come avanzo 2017 dell'Aas5 nel bilancio complessivo della sanità regionale a coprire disavanzi di altri territori) la guardia resta molto alta anche sui altre due situazioni ritenute cruciali per la sanità del territorio. La prima, sulla quale però non dovrebbero più esserci discussioni, è legata al robot chirurgico per il Santa Maria degli Angeli. L'altra questione, più delicata e spinosa, riguarda invece il piano della rete...