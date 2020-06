LA SANITÀ

BELLUNO Passata la fase di grande emergenza la sanità bellunese si trova a fare i conti con i problemi di sempre. La difficoltà a far salire oltre il Fadalto medici e personale specializzato. Una vulnerabilità che in queste settimane potrebbe anche avere ripercussioni sulle liste di attesa, ha lasciato intendere il numero uno dell'Usl Adriano Rasi Caldogno. A rallentare l'erogazione dei vari servizi ci sono infatti le severe norme anti contagio che impongono gli appuntamenti fissati a distanza di tempo tra un paziente e l'altro e di conseguenza svuotano le agende dei professionisti. «Il nostro obiettivo - ha chiarito Rasi Caldogno - è la massima trasparenza».

LA DIFFICOLTÀ

«Esaurita via via, e grazie a Dio, questa fase emergenziale - ha spiegato il direttore generale in una diretta sul social network Facebook - purtroppo si ripropongono i temi su cui a lungo ci siamo anche soffermati nei mesi e negli anni precedenti a questa emergenza Covid. Molto spesso, e in molte specialità, abbiamo difficoltà nel reperire gli specialisti e quindi stanno riemergendo i problemi, un po' più in generale della sanità, e in particolare per quanto riguarda la nostra azienda». In queste settimane non è permesso alla sanità di tirare i remi in barca: ci sono tre mesi di arretrato da recuperare. Il Dg ha sopra la sua scrivania i numeri di visite e interventi saltati e di quelli che è stato possibile eseguire in queste settimane. «Noi e tutto il personale - ha ripreso - continuiamo a impegnarci al massimo per erogare tutte le prestazioni possibili ma emergono queste difficoltà è chiaro che ci stiamo prodigando per cercare delle soluzioni. Una di queste è sicuramente la telemedicina che dovrebbe consentire nel medio, breve periodo di incrementare il livello del servizio senza metterne a repentaglio la qualità dello stesso. Ma tutto questo va di pari passo con uno sviluppo di attività che purtroppo deve scontare queste difficoltà ben note a tutti i livelli. Siamo fiduciosi che verranno adottate tutta una serie di misure ma che prima che queste diano dei risultati passerà del tempo. Mi premeva dirvi tutto questo con un approccio molto diretto perché non c'è alcuna volontà di dare informazioni che non rispecchino quello che stiamo vivendo».

SUL FRONTE DEL VIRUS

Nel bollettino aggiornato alle 17 di ieri sono 50 i bellunesi positivi al coronavirus. Mentre il totale dei casi, dall'inizio dell'epidemia, sfiora i 1200 soggetti. 43mila in totale i bellunesi che hanno affrontato il virus. Sul fronte della capacità diagnostica, invece, i numeri che emergono sono veramente elevati. Belluno analizza 290 tamponi al giorno, 150 Feltre mentre 400 tamponi al giorno vengono inviati all'ospedale di Padova. Indicativamente in una giornata media la sanità Bellunese passa al setaccio 800 tamponi. Buoni i dati che arrivano sul fronte delle residenze per anziani dove è sceso a 16 il numero degli ospiti positivi, 4 gli operatori. «Sono numeri ridotti - ha proseguito Rasi Caldogno - in strutture che nei mesi scorsi avevano avuto problemi significativi a riguardo. Sono solo sei le strutture che attulamente hanno casi di contagio».

LA FASE DUE DELLA SANITÀ

Sono 3mila 761 le visite erogate nel complesso dalla ripresa. Sono invece 411 gli interventi chirurgici, 217 a Belluno e 154 a Feltre. «La necessità di ripresa - ha spiegato Rasi Caldogno - avviene con gradualità e con azioni di sicurezza: l'emergenza ha costretto ad adottare sia nei confronti degli utenti che delle strutture una serie di misure di protezione dai rischi di contagio. Questo ha ovviamente comportato allungamento e appesantimento dei tempi e delle modalità. Le agende sia delle visite che delle prestazioni diagnostiche si sono ridotte proprio per la necessità di garantire tempi e modalità di sanificazione e controllo tra un utente e l'altro». E intanto proprio ieri c'è stato anche il passaggio del testimone tra il dottor Fabio Soppelsa (che si era fermato due mesi in più dopo l'età della pensione) e il dottor Sandro Cinquetti al dipartimento di prevenzione, nel frattempo affidato ad un reggente.

