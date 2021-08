Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SANITÀBELLUNO Da ieri tre infermieri ed un operatore socio sanitario (Oss) in forza all'Ulss 1 Dolomiti sono senza lavoro perché non si sono vaccinati. Sospesi sino al 31 dicembre, a meno che nel frattempo non decidano di vaccinarsi. Giunge così a questa prima conclusione una lunga vicenda che ha conosciuto tappe e protagonisti diversi da quando lo scorso 3 gennaio gli Oss di un reparto dell'Ospedale di Pieve di Cadore avevano...