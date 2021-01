LA SANITÀ

BELLUNO Corsa contro il tempo, da parte dell'Usl 1 Dolomiti, per riprendere l'attività ordinaria negli ospedali il prima possibile. Sono giorni concitati. La frenata del virus, ormai sempre più evidente, ha fatto filtrare uno spiraglio di luce sulle strutture sanitarie e sulle migliaia di visite sospese a causa del covid-19. Durante la prima ondata erano state 12mila. Ora il nuovo conteggio, che è ancora in corso, potrebbe portare ad un risultato addirittura più elevato. Perché alle visite in programma da ottobre a oggi, si aggiungono anche quelle che erano state rinviate durante la prima fase dell'emergenza e poi saltate con lo scoppio della seconda ondata. Quella prevista da lunedì sarà, in ogni caso, di una ripresa graduale delle attività ospedaliere.

VERTICE

Nelle conferenze quotidiane dell'Usl 1 Dolomiti la ripresa dell'attività ambulatoriale è uno dei punti principali all'ordine del giorno, ma non è il solo. Da una parte si sta cercando di capire quante sono le visite specialistiche rimaste nel limbo e in che modo affrontarle. Cioè secondo quale priorità. Dall'altra è necessario scoprire quanti medici sono di nuovo disponibili a farle. Molti, infatti, sono ancora impegnati in aree covid. L'emergenza è diminuita ma non è finita e i numeri dei ricoveri covid, pur avendo abbassato di molto la pressione sugli ospedali, non sono ancora ottimali.

IL BOLLETTINO

Attualmente ci sono 63 pazienti in area sub-intensiva, 7 che lottano per la vita nelle Terapie intensive e altri 16 negli ospedali di comunità (attivi solo quelli di Belluno e di Feltre). I nuovi positivi rimangono bassi e soprattutto al di sotto dei 50, ossia 46. Nelle ultime 24 ore, precisamente martedì sera, è morto un 64enne ricoverato in Rianimazione. Si tratta dell'ex sindaco di Rocca Pietore Massimo De Vallier.

IL FRONTE DEI VACCINI

C'è grande apprensione anche sul fronte dei vaccini dopo che l'azienda farmaceutica Pfizer ha diminuito le scorte ad alcune regioni italiane, tra cui il Veneto. L'Usl 1 Dolomiti ha somministrato 8.466 dosi in un mese (dato aggiornato alle 18.30 di ieri) ma, al momento, sta procedendo solo con le persone che devono concludere il ciclo vaccinale. Sospesi tutti gli altri. Oltre al personale sanitario sono stati raggiunti anche volontari Suem, donatori del sangue e altre categorie come amministrativi, tecnici, addetti pulizie e ristorazione facenti parte sempre dell'usl bellunese.

L'EFFICIENZA

Soddisfazione anche da parte dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Belluno: «Questo è stato reso possibile per la stretta ed efficace collaborazione instauratasi tra l'Ordine, il Dipartimento di Prevenzione e i medici di medicina generale del gruppo di Cavarzano, ciascuno per le sue competenze». E rappresenta, continua l'Ordine, «un plus organizzativo locale efficace nel raggiungimento dell'obiettivo vaccinare il più alto numero possibile di cittadini in relazione al rischio professionale o per età. Certo si tratta di una efficacia parziale per il cammino ancora da compiere, ma ad oggi non si è riusciti ad averla in nessuna altra provincia del Veneto».

CAMBIO MEDICO

Nelle ultime ore l'Usl si è anche rivolta a tutti i pazienti della dottoressa Rosanna Dalla Rosa, andata in pensione il 31 dicembre e sostituita con incarico provvisorio fino al 24 gennaio dalla collega Margherita Prior. Per poter continuare ad usufruire del Servizio Sanitario Nazionale devono scegliere un nuovo medico di medicina generale collegandosi al link https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri. La scelta dovrà poi essere comunicata all'indirizzo mail cambiomedico@aulss1.veneto.it con il seguente oggetto Cessazione dr.ssa Prior, indicando nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale dell'assistito e il nome del medico di assistenza primaria prescelto. Allegare anche copia del documento d'identità e della tessera sanitaria.

Davide Piol

