CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La sanità bellunese rischia il crac per carenza di medici. Ad affermalo è il presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurgi ed odontoiatri, Umberto Rossa, analizzando la complessa situazione provinciale legata a più fattori, in primis quello geografico che non rende appetibile il nostro territorio a chi viene da fuori. Carta e penna, ha scritto al presidente della Conferenza dei sindaci dell'Usl 1, al presidente della Provincia, al direttore generale dell'Usl e ai parlamentari bellunesi. Una missiva corredata da una serie di...