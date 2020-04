LA SANIFICAZIONE

BELLUNO Sanificazioni ambientali e viarie per oltre 300mila euro. A tanto ammonta il finanziamento statale concesso ai Comuni della provincia di Belluno per contrastare il rischio di contagio da Covid-19. A questa cifra si aggiungono altri 21.655 assegnati a Palazzo Piloni che sta seguendo, con l'aiuto delle associazioni di categoria agricole nonché di molti volontari, l'igienizzazione delle strade. Il tutto per eliminare possibili agenti patogeni, per innalzare in modo significativo il livello di igiene e ridurre, di conseguenza, potenziali contaminazioni.

LE CIFRE

La somma assegnata ai vari municipi servirà per ripulire a fondo uffici, ambienti e mezzi vari. Ma non mancheranno strade, vie e piazze. Tra i Comuni bellunesi il maggior beneficiario risulta il capoluogo Belluno, con 32.890 euro. Segue Cortina d'Ampezzo, località che detiene il record di contagiati, con 26.247. Ci sono poi Alpago con 25.445, Feltre con 19.612 e Pedavena con 11.695 euro. Questo l'elenco completo: Agordo 5.683 euro; Alano di Piave 10.335; Alleghe 1.658, Alpago 25.445, Arsié 2.556, Auronzo di Cadore 2.598, Belluno 32.890, Borca di Cadore 2.378, Borgo Valbelluna 16.320, Calalzo di Cadore 3.877, Canale d'Agordo 1.634, Cencenighe Agordino 1.683, Cesiomaggiore 5.069, Chies d'Alpago 4.235, Cibiana di Cadore 1.684, Colle Santa Lucia 1.678, Comelico Superiore 2.524, Cortina d'Ampezzo 26.247, Danta di Cadore 1.422, Domegge di Cadore 3.429, Falcade 1.870, Feltre 19.612, Fonzaso 5.100, Gosaldo 2.030, Lamon 8.937, La Valle Agordina 3.312, Limana 3.802, Livinallongo del Col di Lana 3.382, Longarone 2.922, Lorenzago di Cadore 1.176, Lozzo di Cadore 1.987, Ospitale di Cadore 1.086, Pedavena 11.695, Perarolo di Cadore 1.111, Pieve di Cadore 4.440, Ponte nelle Alpi 7.827, Quero Vas 5.658, Rivamonte Agordino 1.475, Rocca Pietore 3.354, San Gregorio nelle Alpi 2.068, San Nicolò di Comelico 1.122, San Pietro di Cadore 2.071, Santa Giustina 10.192, San Tomaso Agordino 1.474, Santo Stefano di Cadore 3.481, San Vito di Cadore 3.290, Sedico 7.882, Selva di Cadore 1.442, Seren del Grappa 3.463, Sospirolo 2.835, Soverzene 1.400, Sovramonte 1.724, Taibon Agordino 2.679, Tambre 3.675, Val di Zoldo 2.559, Vallada Agordina 1.435, Valle di Cadore 2.717, Vigo di Cadore 2.005, Vodo di Cadore 1.269, Voltago Agordino 2.679, Zoppè di Cadore 1.349.

I VOLONTARI

In campo, sul piano della sanificazione, tantissimi volontari. È il caso della Protezione civile di Voltago che con i suoi mezzi sta girando anche altri territori comunali come ad esempio Alleghe e Colle Santa Lucia. «Usiamo - spiega il capogruppo Giuseppe Schena - un trattore con erogatore e un pick-up con carrello dotato di cisterne e idropompe. Sabato poi, come altri volontari della Protezione civile, abbiamo presidiato il primo giorno di riapertura dell'ecocentro comunale». E sempre sabato un'originale giornata ecologica si è svolta anche a Pieve di Livinallongo. «Dodici frazionisti del capoluogo (nella foto) con mascherine, guanti e rispetto del distanziamento - afferma il sindaco Leandro Grones - hanno pulito vie, scalinate e piazze. Inoltre hanno piantato i fiori nelle numerose fioriere per rendere il paese più bello e accogliente. Nei giorni scorsi stessa dinamica anche per alcuni residenti di Livinè-Brenta e di Palla Agai. Altri interventi simili sono in programma a breve. Ringrazio tutti per queste che sono attività importantissime per la nostra comunità e che riempiono il cuore di gioia».

Raffaella Gabrieli

