LA SALVAGUARDIAVENEZIA Servono 33 milioni di euro per riparare i danni fatti dal 12 novembre in laguna e sul litorale. E altri 12 milioni all'anno, per il prossimo triennio, per far ripartire gli interventi ordinari in laguna fermi ormai da anni, con effetti drammatici, come ha dimostrato anche il crollo della strada a Pordelio. Ecco il primo conto preparato dal Provveditorato alle Opere pubbliche che ieri, in Senato, ha denunciato l'abbandono in cui versa la laguna, tra lavori fermi, mancanza di fondi (crollati nell'ultimo decennio da 10...