LA RIFLESSIONE

VENEZIA Un obbligo morale non solo verso se stessi ma anche nei confronti dell'intera comunità civile, in quanto la salute di ciascuno si salvaguarda unicamente attraverso una strategia comune. In un contesto in cui da un paio di settimane è partita, in tutto il territorio nazionale (e non solo), la campagna di vaccinazione anti Covid-19, anche il Comitato etico per la Pratica clinica dell'Ulss 3 Serenissima ha voluto dire la sua. Esprimendo il proprio parere nell'ambito di quello che è il tema del momento. E recependo quanto dichiarato dal Comitato nazionale per la Bioetica secondo cui il vaccino a cui si stanno sottoponendo per primi operatori sanitari e socio sanitari oltre che residenti e personale dei presìdi residenziali per anziani, così come indicato dal Ministero «deve essere considerato un bene comune». Senza dimenticare quanto sia «eticamente doveroso che vengano fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale attraverso un'adesione consapevole».

Ecco allora che proprio alla luce di tali affermazioni il Comitato veneziano organismo multidisciplinare impegnato nell'affrontare le questioni etiche che si presentano nella pratica clinico-assistenziale quotidiana ha tenuto a condividere una serie di riflessioni: sia in merito al vaccino che alla relativa campagna di somministrazione in corso. Ed è partito con l'evidenziare, in una nota, come «anche nel territorio regionale e aziendale siano state attivate diverse e complementari attività d'informazione sulla base di riconosciuti riferimenti scientifici. Al fine di rendere ogni operatore sanitario e cittadino libero di aderire alla vaccinazione in modo responsabile e consapevole».

Il Comitato sottolinea inoltre che «nel rispetto dei princìpi di beneficenza (il vaccino viene proposto ed eseguito per il bene della persona e si basa sui criteri di sicurezza ed efficacia), di autonomia (chi vi si sottopone esprime in modo responsabile un consenso libero ed informato) e di giustizia (il vaccino deve essere distribuito equamente, fatte salvo le priorità introdotte a vantaggio dei soggetti più deboli), nell'attuale situazione pandemica esso diventa altresì un obbligo morale». Auspicando infine che i risultati di adesione all'attuale campagna vaccinale si rafforzino nei prossimi giorni, confermando la disponibilità ad offrire la propria competenza e consulenza etica.

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA