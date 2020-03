Il lavoro da casa avanza e anche la Manifattura Valcismon ha adeguato la propria organizzazione interna. Lo fa sapere una nota la società per azioni proprietaria dei marchi Sportful, Castelli e Karpos. Sono state chiuse tutte le attività per consentire la riorganizzazione del lavoro in modalità smart working. Questo per tutelare la salute e la sicurezza comune e nel rispetto delle recenti disposizioni introdotte dal Governo. La chiusura si protrarrà fino a venerdì.

«Ancora una volta, la proprietà di Mvc - si legge nella nota inviata dal noto gruppo leader nell'abbigliamento tecnico-sportivo - si è dimostrata all'avanguardia ed attenta anche quando si tratta della tutela dei propri dipendenti anticipando quanto deciso successivamente da molte altre aziende. L'evoluzione dell'epidemia ed il contesto di incertezza a livello globale hanno fatto propendere i vertici dell'azienda, in pieno accordo con le Rsu con cui è in stretto contatto, di prolungare la chiusura dei propri stabilimenti almeno fino al 20, giornata in cui verranno comunicate ulteriori decisioni assunte in base all'evoluzione della situazione.

Resta inteso che tale chiusura prevede, comunque, la piena operatività del canale e-commerce, l'assistenza ai propri clienti, anche se in modalità smart working. Accelerando un processo organizzativo già avviato, tutti i collaboratori sono stati dotati dei mezzi tecnologici, della necessaria formazione e delle regole di condotta utili a proseguire le proprie mansioni da casa ed in piena sicurezza». L'ad Alessio Cremonese ha confermato che l'azienda resta attenta all'evolversi della situazione, e come sempre, pone al primo posto nella lista delle sue priorità la tutela dei suoi lavoratori e dei suoi collaboratori.

