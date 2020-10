IL PONTE E GLI ALTRI

VENEZIA Peccato, perché con ogni probabilità, andare al cimitero sarebbe stato più sicuro attraversando un ponte all'aria aperta invece di chiudersi in un vaporetto che si presume sarà strapieno. Non c'è stato nulla da fare, troppo grandi le responsabilità per chi si prende la decisione di realizzare un'infrastruttura che potrebbe creare assembramenti di persone in questo periodo così delicato.

Il ponte è infatti lungo ben 407 metri e ci vogliono circa cinque minuti di cammino per attraversarlo e la passerella, realizzata dalla società partecipata Insula Spa, è larga solo 3,60 metri. Che sono stati ritenuti troppo pochi per una camminata in tutta sicurezza e a prova di coronavirus. Questo nonostante come l'anno scorso sarebbe stato transitabile solo dai residenti veneziani e ai titolari di carta Venezia Unica.

Il ponte, composto da 20 moduli di 20 metri lineari ciascuno, costituiti da una struttura in telaio d'acciaio con piano di calpestio in doghe di legno, tornerà comunque nel 2021, Covid permettendo, come tante altre cose.

LA SALUTE

Per quanto riguarda l'altro ponte votivo, quello della Salute, esso è ancora nelle previsioni dell'amministrazione comunale anche se è indubbiamente sotto osservazione. Si valuterà cosa succederà nei prossimi giorni e poi si prenderà una decisione. Anche il pellegrinaggio sarà da regolare in qualche modo, vista l'affluenza che arriva in Basilica il 21 novembre, specialmente la mattina in occasione della messa solenne e del pomeriggio, quando si muovono tutti si muovono.

NATALE E IL RESTO

La città non può restare ferma in un autunno che si preannuncia molto magro per le attività, quasi tutte rivolte al turismo, per cui il Comune sta pensando al Natale, con una serie di iniziative che partiranno dal 21 novembre, ma già prima si farà l'happy Halloween il 31 ottobre, che cade di sabato. Una festa che come ogni anno desta sensazioni contrastanti, ma è molto sentita dai bambini e anche dai ragazzi.

SPORT E CULTURA

Se l'idea di massima è quella di stare attenti, a Ca' Farsetti c'è molta preoccupazione per gli eventi sportivi (i cui impianti sono limitati al 5 per cento della capienza. E poi i teatri, che tra Venezia e Mestre ce ne sono molti che senza pubblico vedrebbero precipitare nell'abisso i propri conti.

Questo, a prescindere dalla fame di cultura che c'è ed è palpabile dopo quasi un anno che gli spettacoli sono stati negati.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA