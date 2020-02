SANTA MARIA DI SALA

Ci sono 37 dipendenti, sui circa 550 impiegati nella sede Safilo di Santa Maria di Sala, che l'Azienda ha lasciato a casa. Da ieri non possono recarsi al lavoro perché abitano in parte a Mira e in parte a Dolo, località coinvolte direttamente dai provvedimenti più stringenti contenuti nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e del governatore del Veneto Luca Zaia.

Dovranno restare a casa fino al prossimo primo marzo, salvo che il Governo e la Regione non decidano di prorogare il provvedimento che, comunque, è già efficace per quattordici giorni a partire da ieri. Siccome operano un po' in tutti i reparti dello stabilimento e sono addetti a vari macchinari, l'Azienda ha organizzato il lavoro in modo da sopperire alla loro mancanza, oppure fermando una macchina.

Ora si tratta di capire come questi lavoratori verranno retribuiti. I sindacati e l'Azienda attenderanno un paio di giorni per capire se il Governo risponderà alle industrie e alle istituzioni lombarde che hanno fatto richiesta di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Dopodiché le possibilità sono più d'una, ad esempio la concessione di permessi retribuiti che i lavoratori potranno recuperare quando l'Azienda avrà bisogno di flessibilità, o una sospensione retribuita.

L'allarme coronavirus si riflette insomma anche sul mondo del lavoro, e non potrebbe essere diversamente. C'è preoccupazione in tutti i comparti, compreso quello del calzaturiero, che rappresenta uno dei fiori all'occhiello in ambito regionale e metropolitano.

In questo settore la preoccupazione è legata, più che ai primi casi italiani, soprattutto alla Cina, il Paese in cui il virus è nato e dove ha già provocato più di 2500 vittime. «Il grande Paese asiatico - spiega Siro Badon, presidente nazionale di Assocalzaturifici e numero uno di Acrib - è uno dei mercati di riferimento per le grandi griffe internazionali». E sono proprio i marchi top della moda a servirsi in modo massiccio delle aziende calzaturiere rivierasche, disseminate tra la provincia di Venezia e la provincia di Padova. E' dunque un meccanismo indiretto, ma non per questo meno penalizzante, quello che rischia di indebolire produzione e fatturato delle ditte venete. «Le nostre aziende sono tutte aperte e attive - assicura il presidente Badon - ma è chiaro che c'è preoccupazione e che si sta seguendo con attenzione l'evoluzione del virus». Guardando non solo a casa nostra.

