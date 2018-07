CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA ROTTAROMA Lo ribadisce e ripete ancora Paolo Savona: «L'Italia non ha intenzione di uscire dall'euro e intende anche rispettare gli impegni fiscali». Ma non può farsi trovare impreparata di fronte a qualsiasi evenienza, compresa l'uscita dall'euro. Anche perché possono essere «altri a decidere per noi» l'addio alla moneta unica, avverte il ministro degli Affari europei alla sua prima uscita parlamentare durante l'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero davanti alle Commissioni Ue di Camera e Senato. Banca d'Italia...