La Roiter di via Grandi torna in mani italiane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMBIO DI PROPRIETÀROVIGO Gira la Roiter, la realtà produttiva d'eccellenza di tubi flessibili per uso industriale di via Achille Grandi, che con una rivoluzione carbonara torna in mani italiane, passando dall'Austria alla Lombardia e, più precisamente, dalla Semperit AG Holding al Matec Group. Una novità che sembra avere aspetti altamente positivi, anche se i sindacati restano cauti.SETTORE GOMMA-PLASTICALa cessione dell'importante azienda del settore gomma-plastica con sede a Rovigo, che produce tubi flessibili con diametro nominale fino...