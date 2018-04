La road map per il governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA In auto blu e non più a piedi, probabilmente, ma oggi il presidente della Camera Roberto Fico salirà di nuovo al Colle per riportare al Capo dello Stato la sua relazione sulla possibilità di un governo M5S-Pd.Fico però impegnerà tutta la mattina per incontrare la delegazione dei democrat, alle 11, e poi quella pentastellata alle 13. Una nuova tornata di faccia a faccia per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di andare a chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella più tempo per...