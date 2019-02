CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIVOLUZIONEMESTRE Lunedì prossimo andrà in discussione nelle commissioni consiliari la Ztl-Venezia: mentre in terraferma l'amministrazione Brugnaro le ha eliminate quasi tutte, lasciando operativa solo quella di via Pio X, ora ha deciso di istituire quella per il centro storico.È un passaggio obbligato che segue a ruota il contributo di accesso che dovranno versare tutti coloro che arriveranno a Venezia con il treno, i pullman o le crociere. Perché a quel punto, se l'accesso al centro storico fosse ancora libero per le auto, chiaro che...