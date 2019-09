La rivoluzione del remo dopo 20 anni di monopolio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

REGATA STORICAVENEZIA Quella di domenica 2 settembre è una Storica che ha aperto una nuova era: sia per le donne che per gli uomini c'è stata una rivoluzione che ha spazzato via gli anni Novanta. Da allora più o meno erano sempre gli stessi equipaggi a spartirsi i primi posti e i piazzamenti al secondo posto. Improvvisamente si è aperto uno squarcio su quelli che fino al 2018 erano copioni già scritti a causa della forza ed esperienza delle barche vincenti, che hanno dominato letteralmente in canal Grande. Un problema, questo, che non si...