BELLUNO Medici, infermieri, oss ma anche anziani delle case di riposo. Sono ormai più di 300 i bellunesi vaccinati contro il Covid-19. Solo ieri l'Usl 1 Dolomiti è riuscita a raggiungerne 264 in tempi molto rapidi dando così il via, in modo ufficiale, alla campagna vaccinale. Sono numeri piccoli ma è giusto ricordare che prima di domenica si parlava del vaccino al condizionale. Adesso è realtà e ne arriveranno 2.340 dosi a settimana. Ieri la prima fornitura è partita da Venezia e, scortata dai carabinieri, ha raggiunto la Farmacia del San Martino. «Non abbiamo perso neanche un'ora e siamo partiti immediatamente con le vaccinazioni», ha commentato il direttore generale Adriano Rasi Caldogno».

L'OPERAZIONE

Il successo dell'operazione si deve a un grande lavoro di squadra partito dal personale della Farmacia che ha iniziato subito la preparazione delle singole dosi. Da ogni flaconcino se ne ricavano 6 da 0,3 millilitri di vaccino ciascuna. All'inizio dalla stessa quantità ne erano state previste 5, poi l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ne ha aggiunta 1 con l'obiettivo di utilizzare tutto il prodotto disponibile ed evitare ogni spreco. In questo modo, le dosi di vaccino settimanali disponibili per Belluno passano da 1.950 a 2.340 a settimana. Ovviamente i flaconcini non utilizzati per la preparazione delle dosi giornaliere vengono conservati nell'apposito congelatore che riesce a raggiungere temperature comprese tra i -60 e i -80 gradi centigradi.

I VOLONTARI

Chi è stato vaccinato ieri? Il personale sanitario degli ospedali di Agordo (60), Feltre (54) e Belluno (42) ma non solo. L'Usl 1 Dolomiti è riuscita a iniziare le vaccinazioni anche nelle rsa di Belluno (Gaggia Lante-Sersa) e di Arsiè raggiungendo 108 tra operatori sanitari e ospiti delle strutture. In totale sono state vaccinate 264 persone. Oggi si proseguirà negli stessi ambiti ospedalieri e territoriali. «Dopo il V-day di domenica scorsa l'azienda Dolomiti ha risposto oggi prontamente all'arrivo del primo quantitativo importante di vaccino anticovid ha spiegato il direttore sanitario Giovanni Pittoni è stato anche un modo per testare la catena completa della vaccinazione, partendo dalla preparazione nella Ufa (Unità farmaci antiblastici) fino alla distribuzione e somministrazione dei vaccini in modo tracciato, sicuro e puntuale».

LA TESTIMONIANZA

Tra i volontari vaccinati ieri pomeriggio c'era anche Giangiacomo Nicolini, pediatra al San Martino, specialista in malattie infettive e consigliere comunale a Palazzo Rosso. «Qualcuno mi ha chiesto perché avessi intenzione di farlo ha scritto ieri sui Social Intanto la motivazione scientifica: il vaccino è stato testato in uno studio che comprende più di 40mia persone. Tra le 20mila che hanno ricevuto il vaccino ci sono stati solo 8 casi di soggetti che hanno contratto il Covid, dimostrando un'efficacia del 95%. Inoltre gli effetti collaterali sono stati minimi (stanchezza, mal di testa)». C'è poi una motivazione di salute personale, il rischio di prendere il virus e avere delle complicazioni, e di salute pubblica. «Infine c'è quella psicologica si legge nel post Non ne posso più di veder morire persone ogni giorno, di non riuscire a svolgere il compito di medico in modo adeguato, di non vedere i sorrisi delle persone e i loro volti».

IL PIANO

Nel frattempo l'Usl 1 Dolomiti ha perfezionato e inviato alla Regione il Piano vaccinale per le prossime settimane. Sono stati programmati anche due Vaccination Day in modalità drive-in all'ospedale San Martino di Belluno dalle 8.30 alle 17.30: domenica 3 gennaio per i circa 250 medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, Usca, etc.; domenica 10 gennaio per altrettanti operatori dell'emergenza medica 118. La vaccinazione coinvolgerà gli operatori di tutte le categorie professionali sanitarie del territorio, inclusi quelli delle strutture sanitarie private. Poi si passerà a forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco, Protezione Civile, addetti ai trasporti pubblici e addetti al trasporto di prodotti di prima necessità, farmacisti, donatori di sangue ed emocomponenti, insegnanti e personale scolastico, addetti ai servizi postali, personale delle carceri e dei luoghi di comunità, operatori della pubblica amministrazione.

Davide Piol

