Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIVOLTAVENEZIA Mamme lavoratrici o casalinghe, con uno o più figli da crescere in un contesto delicato. Insegnanti di ogni grado costrette da un anno a rimettersi in gioco per i loro studenti. Ma soprattutto donne, trovatesi a fare i conti con una situazione che inizia a pesare. Al punto da essersi riunite ieri mattina, nel piazzale della stazione ferroviaria di S. Lucia, nel rispetto delle norme, per gridare il loro no alla didattica a...