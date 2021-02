LA PROTESTA

UDINE È partito dal Friuli Venezia Giulia, è proseguito in Abruzzo, per poi allargarsi rapidamente in tutte le regioni italiane, l'appello Insieme per il wedding. Una proposta indirizzata al Governo da tutti gli imprenditori del comparto wedding, senza cappelli partitici, al quale stanno aderendo numerose associazioni, federazioni, futuri sposi e tutti coloro che solidarizzano con questo comparto che è in gravissima difficoltà. Tutti scenderanno in piazza il giorno 26 di ogni mese, a partire dal 26 febbraio, fino a quando giungeranno concrete risposte dal Governo. Il settore è stato molto colpito: le misure anti-assembramenti e i paletti ai numeri di presenze per i matrimoni hanno bloccato le celebrazioni per il 90%.

Gli operatori hanno diverse richieste, a cominciare dal riconoscimento di un contributo a fondo perduto di importo pari ad esempio - al 40% della diminuzione di fatturato. Inoltre chiedono riconoscimento di un credito d'imposta ad esempio pari al 70% - commisurato alle spese sostenute, distintamente, nel corso del 2021 e del 2022, per la partecipazione ad eventi fieristici di settore. Sollecitano poi l'introduzione di un'esenzione temporanea dall'Imu, dalla Tari e dall'Ires per due annualità oppure - in alternativa - di uno sgravio non inferiore al 70% delle imposte, sempre per due annualità. Quindi l'erogazione di prestiti bancari, fino ad un importo corrispondente al fatturato del 2019 assistiti da una garanzia statale del 100%, di durata compresa tra i 15 e i 20 anni, a tasso zero e un contributo nazionale finalizzato a sostenere la realizzazione e la promozione di eventi fieristici di settore sia regionali che nazionali nel corso del 2021 e 2022. Chiesto poi un contributo nazionale a fondo perso pari al 50% volto a garantire la partecipazione ad eventi fieristici italiani ed esteri. Sollecitati finanziamenti stanziati con la copertura totale dei costi per la realizzazione di incontri di business tra operatori internazionali selezionati e con presenze di gruppo a fiere internazionali estere dedicate al settore, una linea di contributo individuale a fondo perduto per ogni attività e una linea di contributo collettivo per comparto. Fra le richieste anche il riconoscimento a favore degli sposi, per i matrimoni, civili o religiosi, celebrati nel corso del 2021 e del 2022, di un Bonus Matrimoni pari al 60% delle spese documentate. Gli aderenti alla protesta sollecitano entro il 15 marzo una data certa di apertura dei matrimoni. Le coppie che dall'anno scorso hanno spostato la cerimonia al 2021 stanno ora chiedendo agli operatori certezze, gli operatori non sono in grado di darglie. All'azione di supporto alla campagna hanno aderito le piazze di Udine, Pescara, Bergamo, Ascoli Piceno, Sassari, Catania, Milazzo, Caserta, Padova, Sassari, Cagliari, Nuoro, dando sostegno e ulteriore diffusione all'iniziativa avviata lo scorso dicembre dalle imprenditrici del settore Stefania Vismara (della Cleofe Finati brand cerimonia uomo Udine) e Marina Franceschini De Bonis (della Black & White sposi e cerimonia atelier Pescara). «Noi siamo oggi impossibilitati a lavorare, con i punti vendita siamo in grandissima sofferenza e come noi ci sono tantissime imprese che avranno enormi difficoltà a riaprire. Io per la prima volta mi trovo a chiedere aiuto, a nome di realtà sane, belle e fatte», dice Vismara. E Barbara Beltrame ricorda che «sono ormai 12 mesi arranchiamo e cerchiamo di capire come poter affrontare tutte le problematiche». Federico Orgnani proprietario di Villa Elodia, a Trivignano Udinese sottolinea che «nel 2020 abbiamo avuto un calo oltre l'80% per cancellazioni o eventi rinviati». E Renata Lirussi, proprietaria deil negozio sposa sposo Mira Mode: «Nel 2020 in Fvg sono stati cancellati 3 mila matrimoni. Secondo Federico Beltrame (Wedding Angel) «siamo stati ingiustamente penalizzati». Per Oscar Noselli organizzatore Udine Sposa «quello che si sta verificando in questo periodo e' molto preoccupante. Ci vogliono immediatamente protocolli seri e applicabili che permettano da subito la ripartenza delle cerimonie pur nel rispetto dell'emergenza».

