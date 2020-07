LA RIVINCITA

PORDENONE Un anno fa ne veniva dichiarato il fallimento. Dopo due mesi di corse contro il tempo per arrivare al salvataggio industriale l'acquisizione da parte di un colosso indiano del settore meccanico. Esattamente un anno dopo - nonostante le pesanti difficoltà dovute prima al lockdown, poi all'attuale grave andamento dell'epidemia in India - la scommessa per il rilancio della Safop, la centenaria azienda pordenonese specializzata nella produzione di mega-macchine per i sistemi ferroviari ed energetici, può dirsi vinta. Almeno per ora, ovviamente. Vista l'incertezza sui mercati internazionali che costringe tutte le imprese a misurarsi con una visibilità molto breve. Intanto, però, a dodici mesi dallo storico crac il piano industriale del gruppo indiano prosegue. E anche il numero di addetti - una trentina, con la possibilità di assumerne altri cinque - con la quale l'azienda della Comina era ripartita è rimasto invariato. E' chiaro che la situazione non è delle migliori: in questo momento di limitazioni anche della possibilità di scambi commerciali e di trasferte per i tecnici a seguito degli impianti che vengono prodotti dalla società le difficoltà per un'azienda di proprietà indiana e che parla con molti mercati del mondo non è semplice. Il piano, però, viene confermato dalla società Hyt Engineering che, nell'ottobre del 2019 si era aggiudicata l'azienda meccanica centenaria (che in precedenza era controllata da una grossa società cinese che però nel 2019 era entrata in una grave difficoltà finanziaria che portò poi al fallimento) mettendo sul piatto del progetto di rilancio circa cinque milioni di euro.

SI VA AVANTI

Nel capannone della Comina si sta lavorando, anche se non certo a pieno regime. I circa trenta addetti, nei mesi scorsi, hanno dovuto fermarsi e rallentare la produzione per alcune settimane. Ma non tutti i progetti si sono fermati nonostante le difficoltà dei rapporti e dei mercati internazionali. Basti pensare che proprio alla vigilia del lockdown si stava lavorando anche a una importante commessa destinata al mercato russo. «Le difficoltà - fa sapere Cristiano Danelon, il sindacalista della Fiom-Cgil che ha seguito passo passo l'intera complicata vicenda dal fallimento al rilancio per mano indiana - come è immaginabile non mancano, ma di positivo è che la famiglia che ha acquisito la società un anno fa ha tutta l'intenzione di andare avanti. Lo stesso presidente della società, spesso qui a Pordenone prima che l'emergenza sanitaria bloccasse scambi e voli aerei, è molto attivo a distanza. L'India ora si trova in una fase difficile e ci ha fatto sapere che le limitazioni anche agli spostamenti sono pesanti e rigorose. Ma vi è la presenza in remoto e si riesce comunque a operare». Il presidente Bhojraj Teli, con la figlia come vicepresidente, in India guida il gruppo industriale di famiglia che conta oltre 700 addetti. Era sbarcato a Pordenone alla fine dell'estate scorsa vedendo proprio in un possibile rilancio della Safop l'ingresso nel mercato europeo della sua Hyt Engineering. Una scommessa che - nonostante l'emergenza Covid, in questo momento soprattutto in India - pare non abbia alcuna voglia di abbandonare.

LA SFIDA DEI RILANCI

E che l'imprenditore indiano volesse fare sul serio lo si era capito in tribunale il giorno dell'asta dell'azienda. Per aggiudicarsi la centenaria società era andato in scena un autentico testa a testa tra il leader del colosso della meccanica indiano e l'industriale pordenonese re dell'acciaio e degli stadi Luigi Cimolai: ben 99 rilanci caratterizzarono un'asta che rimarrà nella storia dei salvataggi industriali locali. Ma nei prossimi mesi la vicenda della Safop dovrà vincere una nuova scommessa: quella contro il perdurare della pandemia.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA