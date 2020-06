MIRA

«Il Turismo green rappresenta una grande occasione per la ripartenza della Riviera del Brenta, attorno al turismo infatti vive anche l'indotto del commercio e dei servizi». Dopo la proposta delle 3T: turismo, tassazione e tranquillità per sostenere il settore nella fase post-Covid Alessandro Biasiolo coordinatore della Confcommercio territoriale lancia le sue idee per la ripartenza dell'area attorno al Naviglio. Nei giorni scorsi la stessa Confcommercio aveva espresso molti apprezzamenti per la proposta della Fiab - Federazione italiana Ambiente e Bicicletta ai comuni di Mira, Dolo e Mirano per sostenere e collegare una serie di itinerari ciclabili slow finalizzati a favorire la mobilità nel rispetto del distanziamento sociale ma anche a cambiare le abitudini di mobilità dei residenti attraverso scelte politiche forti. Ora, il coordinatore di Confcommercio propone almeno un paio di idee per la ripartenza della Riviera, puntando proprio sul turismo green, anche alla luce della recente indagine condotta da Confturismo-SWG sulla propensione a viaggiare da parte degli italiani. Indagine che ha confermato come le vacanze dell'estate 2020 saranno brevi, al massimo di tre/quattro giorni, e dedicate principalmente al turismo all'aria aperta, in spazi percepiti più sicuri, tralasciando le città d'arte e i luoghi più affollati. «Già prima della chiusura osserva Biasiolo - i pernottamenti turistici nelle strutture ricettive della Riviera erano mediamente di due/tre giorni, quale tappa da e per Venezia. La Riviera offre percorsi naturalistici, ciclabili e fluviali, all'aria aperta, possiamo quindi proporci quale destinazione di una proposta turistica autonoma, ma al contempo complementare a Venezia, rivolta a piccoli gruppi, da guidare in sicurezza, per assaporare, magari in bicicletta, le tante bellezze naturali e artistiche».

La Confcommercio Riviera sottolinea come attorno al settore turistico, anche nell'area lungo il Naviglio, viva anche l'indotto del commercio e dei servizi, settori che hanno bisogno di maggior sostegno da parte del Governo. «La settimana prossima osserva Biasiolo - il presidente Giuseppe Conte ha annunciato l'appuntamento con gli Stati Generali dell'economia, con tutte le forze economiche e sociali. Auspichiamo afferma il coordinatore - che il Governo assuma provvedimenti più incisivi a sostegno del commercio e dei servizi uno tra tutti: la tassazione dei giganti del web. Perché, come ci ricordano i nostri negozi di abbigliamento, durante la chiusura il Covid è stato il migliore alleato di Amazon».

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA