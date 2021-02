LA RIVELAZIONE

FALCADE Si potrebbe parlare di sorpresa, ma a leggere e rileggere bene cosa dicono e dicevano di lui, forse non è il caso di stupirsi. Giovanni Franzoni, prodotto genuino dello Ski College Veneto, continua rendere orgogliosi tutti coloro che lo hanno visto crescere tra Agordo e Falcade, tra liceo scientifico («lo scientifico vero e proprio, non il liceo sportivo, perché da noi si studia il latino per 5 anni», ci tiene a sottolineare Elena Vedana, insegnante di storia e filosofia) e piste da sci. Nel giorno del trionfo del francese Faivre, ex fidanzato di Mikaela Shiffrin, e del memorabile argento di Luca De Aliprandini, c'è spazio anche per applaudire Giovanni, quattordicesimo assoluto. Franzoni è passato quindi in pochi mesi dalle interrogazioni e dalle lezioni nelle aule agordine alla top 15 mondiale dello slalom gigante, disciplina in cui la competitività è spasmodica (e non solo per i 100 iscritti alla gara di ieri).

UNA VERA ECCELLENZA

Nei giorni scorsi avevamo ascoltato i suoi ex insegnanti, per capire chi fosse questo ragazzo e quali strumenti gli fossero stati messi a disposizione. Perché magari in provincia di Belluno a volte ci si dimentica di quale eccellenza sia lo Ski College. Stavolta, per ribaltare la prospettiva e comprendere come ci si arriva, al convitto di Falcade e alla scuola di Agordo (7 gli indirizzi, dall'alberghiero allo scientifico, 35 le classi), abbiamo cercato la famiglia di Franzoni. Gente di lago - il paese natale è Manerba sul Garda - che ha scelto la montagna per dare libero sfogo alle passioni e ai talenti dei due gemelli Alessandro e Giovanni.

L'INTERVISTA

Signora Irene, lei è la madre di Giovanni. Come siete arrivati fino a Falcade, dalla provincia di Brescia?

«Da bambini facevano sci con l'Agonistica Campiglio, in Trentino. Quando poi, negli anni delle medie, si è iniziato a pensare alle superiori, abbiamo guardato in giro prendendo informazioni. Il primo anno di liceo scientifico lo hanno fatto al Copernico di Brescia, però gli impegni dello sci costringevano Giovanni a ben più dei 52 giorni di assenza, limite massimo per evitare la bocciatura».

Quindi è spuntato lo Ski College di Falcade.

«Volevamo una scuola pubblica. Scuola, cultura e diploma sono fondamentali. E a Falcade e Agordo, per prima cosa, si può scegliere tra diversi indirizzi. È nato subito questo amore, fin dal test d'ingresso abbiamo capito che è una scuola veramente tosta, che sa formare gli studenti».

Ma c'è anche lo sci.

«Il contesto sciistico dello Ski College è meraviglioso. Lo è il comprensorio intero, offre piste dove poter allenare ogni disciplina».

Giovanni Franzoni sembra uno sciatore eclettico.

«I suoi allenatori, Elena Valt e poi Moritz Micheluzzi, l'hanno sempre stimolato ad allenarsi in tutte le specialità. Giovanni ama moltissimo quelle tecniche, ma gli viene tutto facile anche in quelle veloci. È qualcosa di innato».

Veniamo al gigante. Una vera sorpresa questo 14° posto.

«Tra prima e seconda manche mi ha chiamata. Mi ha detto che non riusciva a camminare per il mal di schiena, ma poi il fisioterapista l'ha aiutato. E in ogni caso mi ha detto mole mia: lui non molla mai».

Come accadeva al liceo scientifico, ad Agordo.

«Non gli hanno mai regalato niente. Professori meravigliosi, molto preparati. Max Blardone (ex sciatore azzurro, 25 podi e 7 vittorie in Coppa del Mondo, ndr), l'allenatore che l'anno scorso l'aveva portato in raduno in Argentina, mi mandava dei messaggi per dirmi che alla sera era l'unico a studiare».

Un grande risultato, a Cortina, per tutta la vostra famiglia.

«È una cosa che ci unisce tutti. Ma il gemello Alessandro la vive in modo molto forte. Aveva capito che qualcosa non andava nella prima manche, quel mal di schiena... Ma questo risultato non cambia i programmi. Giovanni è uno di quelli che dice non ho fatto ancora niente. I sogni? Io so qual è il suo, ma non lo dico. Giorno dopo giorno, lo sta costruendo».

Maurizio Ferin

