Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIUNIONESANTO STEFANO Il Comelico rigetta l'aut aut di Anas. Ai cinque sindaci, chiamati alla non facile decisione, per di più in poche settimane, sulla viabilità dei prossimi anni, non piace, infatti, né la chiusura totale di 535 giorni né quella a fasce orarie per 745. Entrambe vengono considerate inaccettabili e insostenibili per le attività socioeconomiche, scolastiche e sanitarie. È questa la linea oltre la quale il territorio...