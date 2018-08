CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONEROMA Vertice con riforma della legge Fornero nel menù. Blindato il decreto dignità, il governo affila le armi in vista della legge di Bilancio. E se reddito di cittadinanza e la flat tax, per essere compatibili con i conti (la manovra sarà di circa 25 miliardi e solo la metà serve per sterilizzare l'aumento dell'Iva), potranno muovere solo i primi passi, l'esecutivo è al lavoro per mettere a punto i dettagli di un altro dei cavalli di battaglia sia della Lega sia del Movimento 5 Stelle. E la misura, che dovrebbe costare attorno...