LA RIUNIONE

FELTRE È pronto a gestire le eventuali situazioni di emergenza il centro operativo comunale di Feltre. Per il momento l'attività si è concentrata sulla sensibilizzazione alla cittadinanza e qualche intervento di assistenza alle persone che sono in isolamento fiduciario. Costanti i rapporti con il direttore generale Adriano Rasi Caldogno e con il prefetto di Belluno, con cui c'è stato tra l'altro un incontro a Feltre, nella ex sala delle udienze per fare il punto della situazione.

L'INCONTRO

Ieri ad ora di pranzo nella sala videoconferenze del Coc di Feltre si è tenuta una riunione alla presenza anche del Prefetto di Belluno per mettere a punto alcuni dettagli di coordinamento delle attività. «Abbiamo fatto un punto della situazione ed abbiamo approfondito le eventuali misure su cui è richiesto il supporto del comune. Ci siamo messi inoltre a disposizione nel momento in cui dovessero esserci ulteriori necessità» afferma il sindaco Paolo Perenzin. Il Prefetto, dal canto suo, si è complimentata per la tempestività nell'attivazione del Coc per l'organizzazione delle attività, garantendo massima collaborazione.

L'ATTIVITÀ

Il Coc ha già attivato diverse realtà del volontariato feltrino. La Croce Rossa Italiana di Feltre che è a servizio delle persone in isolamento fiduciario e l'Associazione Carabinieri in Congedo che al momento collabora insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri nella gestione della viabilità e nel presidio degli accessi all'ospedale. Sono state pre-allertate anche la Protezione Civile dell'Ana, che ieri mattina è intervenuta nell'area ospedaliera per sistemare le tende cadute questa notte per la neve, il Gruppo Sommozzatori, il Radio Club Feltre e il Gruppo Cinofili. Il numero delle persone coinvolte dipenderà naturalmente dal grado di criticità della situazione, ma possiamo dire che al momento sono alcune decine quelle pre-allertate. «Stiamo monitorando costantemente la situazione spiega ancora il sindaco - come Comune ci spetta il compito di supportare l'azienda ospedaliera per le esigenze di tipo logistico in quanto la gestione sanitaria è gestita solo dall'Usl. Da parte nostra quindi portiamo assistenza alle persone che sono in isolamento fiduciario, portando per esempio la spesa, assicurando i farmaci e quant'altro. Abbiamo poi dato supporto ai servizi alla viabilità, filtrando per esempio gli accessi all'ospedale Santa Maria del Prato».

SENSIBILIZZAZIONE

«L'altro compito che abbiamo è quello di cercare di essere di supporto all'informazione alla cittadinanza. Stiamo chiedendo alla popolazione di evitare i luoghi affollati. La risposta è per ora stata positiva in quanto non sono state registrate situazioni di criticità - afferma Perenzin che prosegue ringraziando anche - i gestori di bar e ristoranti che devono cercare di fare servizio al tavolo e far rispettare quanto previsto dalle normative come la distanza di un metro. È importante capire che se collaboriamo riusciremo a superare in modo rapido questa situazione». Tra le azioni concrete, il comune ha effettuato la distribuzione del materiale igienico per le mani presso gli uffici, in particolare modo quelli di servizio al pubblico, anche a beneficio degli utenti. In queste ore sono inoltre in distribuzione (con affissione su tutte le bacheche frazionali) due avvisi alla popolazione, contenenti indicazioni e buone pratiche da attuare. Informative sono state inviate anche ai gestori delle attività della città.

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA