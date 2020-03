CAMBIO DI PASSO

BELLUNO Anche la ristorazione bellunese vuole dare il proprio contributo alla lotta contro il coronavirus. Una battaglia che richiede grossi sacrifici: per molti significherà chiusura dell'attività, per altri riconversione dell'offerta. Tutti sono mossi dallo stesso obiettivo: dare il proprio apporto al tentativo di fermare il virus e rispettare le disposizioni ministeriali. Ci sono però anche i conti da far quadrare, e questo potrebbe divenire un problema molto grave se l'emergenza non rientrerà in tempi brevi. In tanti effettivamente hanno già chiuso, in particolare i ristoranti che si trovano nella parte alta della provincia, penalizzati dall'anticipata chiusura degli impianti di risalita che ha contribuito a svuotare le vallate. Qualcuno si è reinventato, modificando la propria offerta in modo da non fa muovere la clientela per raggiungerla direttamente a casa. C'è ad esempio il caso di una pizzeria di Calalzo di Cadore, El Gringo, di solito aperta solo la sera e da ieri ugualmente operativa dopo le 18 con un servizio di asporto al passo con questi tempi segnati dal coronavirus.

CONSEGNA SICURA

«La consegna avviene evitando il contatto fisico spiega il titolare Livio Mancini -. Chiediamo al cliente se è possibile non entrare in casa, ma incontrarsi sulla porta. Diciamo già il prezzo al telefono al momento dell'ordine, così da avere il resto pronto. Ma soprattutto indossiamo guanti e mascherine e in macchina siamo muniti di spray igienizzante, rotoli di carta e tutto quello che serve in situazioni come queste. Voglio che sia preservata la salute dei miei dipendenti così come quella dei clienti. L'altra priorità è continuare a pagare i ragazzi che collaborano con me. E per questo devo proseguire con l'attività». Mancini è uno di quei pizzaioli che ha abbracciato da tempo la filosofia della cosiddetta pizza gourmet, utilizzando ingredienti ricercati per impasti e condimenti. Per questo ha pensato ad un menu apposito per l'asporto: «Propongo una lista di pizze che si prestano a non essere consumate subito. Ad esempio evito la rucola, che a casa arriverebbe lessa».

I RISTORATORI CI PENSANO

Alla consegna a domicilio hanno pensato per la prima volta anche alcuni ristoranti che si caratterizzerebbero invece per l'ambiente intimo, ora però off limits all'ora di cena. Così a Cart di Feltre, il Panevin si è provvisoriamente reinventato servendo direttamente a casa dei clienti i suoi piatti da buongustai. «Il nostro raggio di azione è di 10 chilometri dice lo chef Gianluca Campigotto -. Prepariamo le pietanze come faremmo se dovessimo servirle in sala. Facciamo in modo che arrivino calde nelle abitazioni, pronte per essere mangiate senza doverle riscaldare. L'impiattamento magari non avrà la stessa piacevolezza estetica poiché utilizziamo delle vaschette, però il gusto è preservato. Ho pensato che in questo modo, chi è costretto tra le mura domestiche e apprezza i piaceri della tavola, può comunque concedersi un momento di svago con i propri familiari. Una accortezza che chiedo è di prenotare con anticipo, poiché i piatti vengono preparati al momento e alcuni richiedono un certo tempo per la cottura». A Belluno, il ristorante Al Borgo, si è attrezzato per il ritiro dei piatti da asporto dalle 12 alle 14 e per rispettare le normative sulle distanze, ai clienti che si fermano a pranzo chiede di prenotare, così da calcolare correttamente lo spazio tra i coperti.

Andrea Ciprian

