La rissa, la pistola, la fuga «Gli aggressori di Acilia sparavano per uccidere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ORDINANZAROMA «Un omicidio programmato non riuscito per cause indipendenti dalla volontà di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano». Non solo volevano uccidere, tanto da esplodere i colpi di arma da fuoco «verso le parti vitali», dopo avere sparato a Manuel Bortuzzo, bersaglio sbagliato della loro violenza, i due indagati hanno ordito un piano per garantirsi l'impunità. Al gip Costantino De Robbio bastano poche pagine per definire le responsabilità dell'agguato avvenuto lo scorso 3 febbraio, quando, a piazza Eschilo, la vita di Manuel è...