LA RISPOSTA

VENEZIA L'annuncio è arrivato dalla Regione.

Anche il Veneto partirà con la campagna vaccinale anti-coronavirus subito dopo il Natale: il giorno fissato, e destinato così a entrare nella storia, è domenica 27 dicembre. Inizieranno i medici, che così potranno curare e lavorare in maggiore sicurezza. Poi via a tutti gli altri, in base ai lotti, alle disponibilità e ai piani sanitari disposti da Azienda zero.

NELL'ULSS 3

Così, anche per quanto riguarda l'Ulss 3, domenica 27 (domenica prossima in pratica) rappresenterà il via alla campagna di contrasto al virus attraverso il vaccino.

A disposizione dell'Azienda sanitaria Serenissima sono state messe all'incirca 120 dosi che serviranno per vaccinare i medici: a sottoporsi alle prime 120 iniezioni di siero anti-coronavirus saranno delle rappresentanze mediche dei vari ospedali che sono raggruppati nell'Ulss 3 Serenissima.

Medici e operatori che hanno combattuto finora in prima linea nelle corsie degli ospedali contro il nemico invisibile e che adesso - oltre ad un abbigliamento che è entrato nel sentire e nell'immaginario collettivo - avranno al proprio fianco l'arma più efficace, quella del vaccino contro il virus che sta facendo tremare i polsi al mondo intero.

LA REGIONE

«Ai primi di gennaio partiremo con la macchina, ma siamo già pronti anche per l'avvio simbolico del 27 dicembre», aveva annunciato nei giorni scorsi il presidente del Veneto, Luca Zaia.

«Le prime 875 delle 185.000 dosi attese per la chiamata iniziale - aveva poi puntualizzato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin - arriveranno dall'istituto Spallanzani all'ospedale di Padova e saranno destinate al personale sanitario e alle case di riposo».

Nei prossimi giorni è attesa dalla Regione Veneto la presentazione di un piano regionale per due fasi successive, cioè servizi essenziali e categorie protette, quindi popolazione indifferenziata e non solamente i medici. Anche se saranno i camici bianchi ad avviare, domenica, quello che è un passaggio storico di questa narrazione lunga dieci mesi.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA