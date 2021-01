LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Volontario, sì, per legge. Ma atteso come luce in fondo a un tunnel durato dieci mesi, tanto da spingere la stragrande maggioranza dei medici e degli operatori sanitari del Veneziano a dire «sì» alla chiamata della campagna vaccinale. Così mentre in altre zone del Veneto l'adesione dei dipendenti della sanità e dei medici liberi professionisti fa riscontrare sacche di dubbiosi, tra l'Ulss 3 l'Ulss 4 il numero di chi fino ad ora ha aderito alla campagna è in stragrande maggioranza. «L'obiettivo - si augura Giovanni Leoni, presidente dell'ordine dei medici di Venezia - è quello di raggiungere a fine campagna il 100 per cento dei medici vaccinati.

IL DATO

Stando a un numero confermato anche ieri dalla Direzione generale dell'Ulss 3 Serenissima, tra i dipendenti dell'Azienda ospedaliera si registra un'adesione alla campagna vaccinale - tra chi si è già sottoposto alla puntura e chi è in attesa di chiamata, ma ha dato il proprio benestare - che tocca il 90% dei dipendenti. Di questo insieme composto dalla comunità ospedaliera fanno parte i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che lavorano tanto in ospedale quanto nei vari distretti. Tra loro (non tutti hanno ancora completato il modulo di consenso e per questo un numero preciso delle adesioni si avrà solamente a fine campagna) alcune resistenze iniziali al vaccino della Pfizer sono state battute dalle varie formazioni e dai pareri che hanno trasformato il vaccino da incognita a risposta valida e così il via libera all'inoculazione del siero anticoronavirus è aumentata nei dipendenti sanitari.

IL SONDAGGIO

«A breve faremo un sondaggio tra gli iscritti per verificare quale sia la reale adesione dei medici» annuncia il dottor Leoni anche lui, medico al Civile di Venezia, vaccinato nei giorni scorsi. «Dalle sensazioni che ho e dalle risposte che ricevo, posso dire che il vaccino è stato accolto a braccia aperte nel mondo dei medici del Veneziano - continua Leoni - In ospedale lo stiamo facendo tutti anche perché tutti noi abbiamo vissuto, visto e conosciuto colleghi e persone che si sono contagiate o che hanno pagato un prezzo altissimo, a volte la vita stessa, al coronavirus. È una sensazione rimasta sulla nostra pelle, siamo stati coinvolti pesantemente da questa percezione: chi non lo ha vissuto in prima persona come medico, sa cos'hanno vissuto i colleghi. Noi ci mettiamo a disposizione delle Aziende sanitarie per inviare ai nostri 4.500 iscritti i link con i quali registrarsi e dare il proprio assenso alla campagna vaccinale, magari è un altro modo per velocizzare i passaggi».

MEDICI DI BASE

Maurizio Scassola, presidente della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale (550 aderenti) parla di «obbligatorietà dal punto di vista etico e professionale per tutta la categoria» in merito ai vaccini per i medici, mettendo poi in guardia chi non dovesse aderire alla campagna.

«Se ci dovessero arrivare segnalazioni di medici che decidono di non sottoporsi al vaccine, e sul punto chiediamo anche la collaborazione delle Ulss 3 e 4 - ammonisce Scassola - prenderemo provvedimenti disciplinari, valutando ovviamente caso per caso e approfondendolo. Al momento però mi risulta una totale adesione da parte dei medici di medicina generale. È vero che il vaccino non è obbligatorio per legge - conclude Scassola - ma come dottori dobbiamo seguire la scienza e dare un segnale di protezione nei confronti della popolazione».

Sulla stessa linea d'onda anche i sindacati che confermano l'alta adesione tra i dipendenti della sanità pubblica. «Come Fp Cgil - dichiara Daniele Giordano segretario generale Cgil Funzione Pubblica Venezia - consideriamo il vaccino come un passo fondamentale nella gestione dell'emergenza sanitaria e deve esserne compresa l'importanza sociale a tutela della salute di tutti, a partire dal personale sanitario e delle Rsa».

IL PIANO

A questi ritmi entro settimana i dipendenti della sanità e i medici di medicina generale verranno tutti vaccinati, poi si inizierà con gli odontoiatri. Ieri, intanto, nel Veneziano sono state inoculate 1.560 dosi tra Ulss 3 e 4: il totale ora fa 10.408.

