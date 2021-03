LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Troppa, forse, la paura. Tanta l'incertezza e tantissime le domande dopo lo scoppio del caso AstraZeneca con le inchieste delle procura di Siracusa e Catania e il ritiro del lotto ABV2856 in attesa che si faccia chiarezza sulla morte di tre persone in Sicilia, tutte vaccinate poche ore prima. Impossibile che non ci fosse una ricaduta che nel Veneziano è raccolta tutta in un numero: 50%, cioè uno su due. È il tasso dei dipendenti del mondo della scuola che ieri non si è presentato nella sede vaccinale dove aveva prenotato. Impossibile scindere il calo improvviso dal caso AstraZeneca se si pensa che fino a ieri il 98% del personale scolastico si era vaccinato. Di colpo le paure corse via chat si sono fatte realtà e la metà di chi aveva prenotato, è rimasta a casa.

L'APPELLO

«Abbiamo registrato un calo importante del 50% di presenze nella giornata di oggi (ieri, ndr) che speriamo sia stata una situazione episodica - ammette il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3, il dottor Luca Sbrogiò - Lo sforzo non deve essere vanificato da una paura comprensibile ma infondata perché si rischia di sprecare risorse, energie e tempo che non saranno recuperate. Fino a ora - continua Sbrogiò - gli insegnanti hanno avuto un comportamento encomiabile. Posso capire le preoccupazioni, vorrei però fare un appello accorato a non perdere la fiducia. Spero che domani (oggi, ndr) si torni a essere fiduciosi».

NESSUN RISCHIO

Dubbi che, sul siero anglosvedese, serpeggiavano fin da subito e che ora le inchieste delle procure siciliani sublimano. «In tutto il mondo è usato a milioni di dosi e non ha mai dato rilevanti problemi: la Gran Bretagna continua a vaccinare con AstraZeneca, i casi italiani - spiega ancora il dottor Sbrogiò - vanno valutati ma ogni anno abbiamo problemi legati al vaccino e da quando lo stiamo usando non ci sono stati aumenti numerici di reazione. Nel caso specifico è logico e scrupoloso approfondire, così come ritirare il lotto. In Veneto ne sono state usate 17mila dosi e non ci sono state reazioni simili». Le inchieste non «devono essere un elemento per scoraggiare la vaccinazione, unica risposta seria contro la pandemia». Perché, aggiunge ancora Sbrogiò, «anche con Pfizer e Moderna ci sono stati casi di rialzo febbrile o mialgie: succede esattamente quello che c'è scritto nel bugiardino e nel caso peggiore ci sono state forti orticarie. Non direi che AstraZeneca è il Calimero dei vaccini: AstraZeneca - chiarisce - va bene per tutti i soggetti sani di ogni età, anche anziani».

LE VARIANTI

Se sono pochi i casi di chi ha fatto il vaccino e poi si è positivizzato («Può essere che una persona abbia un sistema immunitario per cui il vaccino non ha effetto, ma non fallisce la campagna vaccinale», dice Sbrogiò) sempre pochi ma più attenzionati sono i casi di chi ha già avuto il virus ed è tornato positivo: «lì - conclude Sbrogiò - abbiamo riscontrato la variante».

