LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Se il 22 febbraio è la data d'inizio di una storia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, capace di rievocare l'inizio del Novecento e la febbre Spagnola, il 27 dicembre 2020 è la data della speranza. L'ultima domenica dell'anno da poco chiuso infatti è stato il giorno zero della campagna vaccinale contro il coronavirus. Una campagna che poi è partita a tutti gli effetti la settimana successiva e che - ora - ha visto la vaccinazione completa del personale ospedaliero, del personale delle case di riposo e degli ospiti delle residenze per anziani, insomma quella che il piano vaccinale chiamava Fase 1. E che ha avuto un'alta adesione nel Veneziano: a conti fatti oltre il 90 per cento del personale ospedaliero ha risposto presente alla chiamata alla vaccinazione, che per legge non era obbligatoria ma è stata caldamente consigliata non solo dalle aziende sanitarie ma anche dai sindacati. Qualche resistenza in più nelle case di riposo: se la quasi totalità degli anziani ha detto sì al vaccino, il 20% degli operatori ha declinato l'invito a farsi somministrare il siero. Nella prima fase sono stati utilizzati i vaccini della Pfizer, per cui era previsto un richiamo come ciclo completo.

Chiusa la partita del mondo della sanità, dal 15 febbraio sono scattate le vaccinazioni per i nati nel 1941, gli 8.300 ottantenni del territorio metropolitano. Ci vorranno due settimane per immunizzarli tutti - prima del richiamo - e da domani inizierà la vaccinazione ai nati nel 1940: per loro verrà utilizzato il siero di Moderna, anch'esso con la doppia somministrazione per considerare vaccinata la persona. Al momento l'adesione supera l'85 per cento degli aventi diritto. Ieri intanto, a Mestre, è incominciata l'immunizzazione per il personale degli asili della Fism, i quali si sono iscritti ad un portale dell'Ulss 3 per ricevere il siero di AstraZeneca, destinato agli under 55.

A JESOLO

La campagna vaccinale degli ottantenni è cominciata anche a Jesolo, al PalaInvent, dove sono stati convocati i residenti a Jesolo, Eraclea e Cavallino-Treporti. La struttura è stata ritenuta idonea, per gli ampi spazi disponibili, per l'organizzazione della campagna vaccinale, che necessita di sale d'attesa, ambulatori per la somministrazione e locali amministrativi. All'interno della struttura, oltre al personale dell'Ulss 4, sono presenti per il supporto, anche volontari dell'Associazione nazionale carabinieri. Nella prima giornata, ha fatto visita il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia. «Siamo felici di vedere che finalmente anche nel nostro territorio ha preso avvio la campagna vaccinale rivolta alla popolazione. Un passo in avanti importante nella lotta al virus e che ci dà speranza per poter guardare davvero con fiducia al futuro, già per la prossima stagione turistica». A giovedì, giorno dell'ultima rilevazione, erano state vaccinate nel Veneziano 44.009 persone.

