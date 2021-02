LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Qualche reazione, alcuni insegnanti delle scuole materne a casa per febbre alta e due sezioni su tre del nido San Domenico Savio di Mestre rimaste a casa per la febbre della maestra, che sabato si era vaccinata contro il coronavirus attraverso i sieri di AstraZeneca e come reazioni aveva visto salire la temperatura. Chiuso anche l'asilo paritario San Marco di Carpenedo. Tutto, annunciato dal bugiardino della stessa AstraZeneca, ma che comunque ha messo un po' in difficoltà la giornata di ieri nelle scuole materne della Fism, il cui personale è stato il primo a vaccinarsi contro la pandemia, nel Veneziano. E ieri sul suo sito l'Ulss 3 ha pubblicato il calendario della vaccinazione al personale scolastico, con anche il link al quale prenotarsi. Per il personale delle materne della Fism appuntamento a sabato prossimo, sempre al Padiglione Rama a Mestre. Una prima sessione vaccinale per i docenti degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali è prevista da giovedì 25 febbraio; mentre i docenti della statale dovranno aspettare l'1 marzo. La chiamata è rivolta a chi ha meno di 55 anni e tutti gli insegnanti saranno vaccinati entro marzo.

LA POLEMICA

Batti e ribatti ieri tra la Cgil e l'assessore comunale al Personale di Venezia, Laura Besio. Ad aprire sono stati i sindacati che con il segretario generale Fp Cgil Venezia, Daniele Giordano, si sono definiti «esterrefatti di come l'amministrazione comunale stia gestendo in modo del tutto inadeguato e approssimativo la campagna vaccinale per il personale dei servizi educativi». Per Giordano né dal Comune né dall'assessorato della Besio «è arrivata indicazione in merito a questa campagna e in particolare su come coniugare questa scelta con l'organizzazione dei servizi. Risulta infatti dal sito dell'Ulss che siano disponibili solo le giornate del 25 e 26 febbraio in orari pomeridiani che coincidono anche con l'apertura dei servizi. È stato solo comunicato il link sul sito dell'Ulss, ma stamattina (ieri, ndr) con colpevole ritardo». Parole alle quali nel pomeriggio ha risposto l'assessore: «Come Comune abbiamo provveduto, appena ricevuta la richiesta del dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 di avere entro oggi (ieri, ndr) i riferimenti di nidi e scuole dell'infanzia comunali. Si tratta di un atto di responsabilità importante, che in varie occasioni le stesse educatrici hanno ripetutamente chiesto e che speriamo raccolga il più ampio consenso. Voglio ricordare - conclude l'assessore Besio - che in questi mesi abbiamo organizzato due punti di continuo e costante screening prevedendo tutti giorni».

LA CAMPAGNA: TOCCA AI 1940

Ieri, mentre è iniziata la seconda settimana di vaccinazione dei classe 1941, a Chioggia, Santa Maria di Sala e Venezia sono state iniettate le prime dosi ai nati nel 1940.

