LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Pronti, via. Domani mattina si aprono i punti vaccinali per la prima dose di siero anti-coronavirus destinato agli 8.300 nati nel 1941 che nei giorni scorsi hanno ricevuto le lettere di convocazione da parte dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4: 6.300 abitano nel territorio dell'Azienda Serenissima e 2mila nel Veneto orientale.

IL CALENDARIO

I primi a partire, domani, saranno i nati nel 1941 residenti a Chioggia, Pianiga, Santa Maria di Sala, San Donà, Musile, Fossalta di Piave, Noventa, Ceggia, Torre di Mosto e Meolo. Poi, martedì 16 febbraio, toccherà al punto vaccinazioni di Mestre seguito, il 17 febbraio, dai comuni del Noalese. Giovedì 18 febbraio apriranno i battenti i punti vaccinali di Marcon e Portogruaro. Venezia centro storico? Dovrà aspettare venerdì 19 febbraio così come Jesolo. Il 22 toccherà a Dolo, il 24 a Mirano e il 26 a Camponogara mentre i residenti del Lido saranno gli ultimi - assieme a Cona e Cavarzere - a ricevere il siero anti-virus dal 27 febbraio. Questo hanno deciso le direzioni generali dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4 per gestire al meglio l'afflusso alle sedi, secondo un calendario che pubblichiamo nella tabella a fianco.

LE SEDI

In totale sono quattordici le sedi vaccinali nel territorio metropolitano di Venezia. Undici i punti nell'Ulss 3: il Distretto di Favaro, i palazzetti di Marcon, Camponogara, Dolo e Mirano, il Civile di Venezia, il Distretto del Lido, il centro prelievi dell'ospedale di Chioggia, il punto prelievi dell'ospedale di Noale e Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Tre le sedi nel Veneto orientale: gli ambulatori Ulss 4 di San Donà, il PalaInvent di Jesolo e l'ex Silos di Portogruaro.

LA CONVOCAZIONE

Da domani toccherà solo ai nati nel 1941, in entrambe le Ulss. E ci vorranno circa due settimane per vaccinare tutti gli 8.300 anziani convocati, ai quali verrà iniettata la prima dose del siero Moderna: anche per loro, come per i vaccini Pfizer, servirà il richiamo. Per questo, e per evitare inutili assembramenti, le Ulss 3 e 4 hanno ripetuto più volte che dovranno presentarsi solo gli anziani che hanno ricevuto la lettera personale di convocazione mentre chi non potrà spostarsi, verrà vaccinato a casa dagli Usca ma facendo prima un passaggio di comunicazione con il medico di base.

Dal 22 febbraio - per due settimane - via con i 6.300 nati nel 1940 (le lettere sono già partite), i malati oncologici e i lavoratori dei servizi essenziali grazie alla probabile entrata in gioco del vaccino di AstraZeneca, di cui sono arrivate ieri a Mestre 10.700 fiale per il Veneto insieme ad altre 23.900 dosi di Moderna. Dall'8 marzo ecco i nati nel 1939 e dal 15 marzo, oltre ai nati nel 1938, ci sarà spazio anche per i trapiantati o altre tipologie di persone fragili.

Per inoculare i vaccini ai nati nel 41 e nel 40 l'Ulss 3 mette in campo circa 45 operatori, divisi in 7 squadre delle quali fanno parte almeno un medico e tre infermieri oltre agli operatori necessari per la conferma dell'appuntamento per la seconda dose e la verifica delle condizioni dopo l'iniezione. Tutti operatori esperti arruolati tra professionisti in pensioni o dipendenti di altre strutture.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

