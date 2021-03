LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Più di cinquantamila dosi di vaccino inoculate, un decimo dell'obiettivo delle 500mila somministrazioni fissato dal neo direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato. Con 15.422 veneziani che hanno già ricevuto entrambe le dosi previste per la vaccinazione completa. Il tutto in poco più di due mesi di campagna avviata tra operatori sanitari, anziani e personale scolastico, in cui la più grande - e quasi unica - difficoltà è stata reperire le fiale. Pfizer, Moderna o AstraZeneca che fosse.

NESSUNA RIMANENZA

L'Ulss 3 in questi giorni ha potenziato i propri servizi e i propri calendari vaccinali con l'obiettivo di distribuire tutto il vaccino a disposizione. «Siamo impegnati - spiega il dg Edgardo Contato - a ridurre al minimo le giacenze, limitandole esclusivamente ai richiami per i quali non è previsto, nell'arco temporale congruo, l'arrivo del relativo rifornimento. Per questo la programmazione delle vaccinazioni si articola anche nel fine settimana, ad esempio con la somministrazione alle categorie già previste e avviate nella Fase A, che vengono completate». In definitiva una sorte di avanti tutta per coprire la fetta più ampia della popolazione nel minor tempo possibile. Traguardo che Contato ha messo nel mirino una volta seduto sulla poltrona di direttore generale dell'azienda di via don Tosatto. «Vaccinare, vaccinare e vaccinare ancora» sono state le sue parole durante la prima conferenza stampa nel nuovo ruolo.

I NUMERI

Quando ieri mattina si è aperta la prima sede vaccinale di giornata erano già 47.194 le iniezioni effettuate dal 27 dicembre al 2 marzo. A sera il numero aveva sfondato quota 50mila. E se, sempre ieri mattina, oltre 15.400 persone erano immunizzate del tutto, in 16.332 aveva ricevuto soltanto la prima dose.

Fino a ieri mattina erano state somministrate 30.383 dosi a operatori sanitari e al personale altro del Servizio sanitario; 16.373 dosi erano state iniettate a candidati maschi e 30.820 a donne. Altre 4.321 dosi agli ospiti delle strutture residenziali e 2.621 al personale della scuola. In totale i vaccinati over 80 (cioè i nati negli anni 1941, 1940 e 1939) sono stati quasi diecimila, tutti con la sola prima dose: la somministrazione della seconda dose comincerà da lunedì prossimo, 8 marzo.

Per quanto riguarda gli anziani, su indicazione della Regione l'Ulss 3 si sta preparando ad avviare la campagna per gli ultranovantenni secondo la modalità del ricongiungimento delle coorti, cioè degli anni di nascita. Dalla prossima settimana infatti, alla classe di over 80 in corso di vaccinazione si affiancherà la parallela classe di over 90: si partirà con la convocazione della classe del '29, per proseguire nelle settimane successive con i nati nel '28, del 27 e così via. Questo mentre domenica si conclude la vaccinazione anti Covid-19 del personale delle strutture sanitarie non accreditate con il sistema sanitario regionale, cioè strutture ambulatoriali, studi odontoiatrici, centri diagnostici, medici competenti, psicologi e fisioterapisti. Ed è già stata avviata negli ospedali la campagna di vaccinazione dei soggetti considerati vulnerabili, a partire dal malati oncologici: le prime vaccinazioni sono state effettuate lunedì all'Oncologia dell'Angelo.

A SCUOLA ANCHE GLI OVER 65

Per quanto riguarda la scuola, alle 2.621 vaccinazioni effettuate vanno sommate le 9000 adesioni registrate. Nel fine settimana, poi, inizierà l'immunizzazione degli operatori over 65 con i sieri Moderna e Pfizer.

