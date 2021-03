LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Non fosse successo il caso-AstraZeneca e il vaccino anglosvedese non fosse stato ritirato per precauzione, l'Ulss 3 sarebbe stata pronta a vaccinare più o meno 42mila persone a settimana sfruttando i sieri a disposizione: AstraZeneca, certo, ma anche Pfizer e Moderna. Ma questo è ormai un periodo ipotetico dell'irrealtà, almeno per ora. Perché con lo stop imposto lunedì pomeriggio dall'Agenzia italiana del farmaco, quella quota messa nel mirino solo domenica dal direttore generale Edgardo Contato - che parlava di una potenza di fuoco di 6mila vaccini al giorno - resta una chimera irraggiungibile.

In sette giorni, con le sole dosi di Pfizer e Moderna a disposizione (circa 11mila) e contando sul rinforzo arrivato ieri (più di 8mila dosi, ma solo di Pfizer), l'Ulss Serenissima è stata costretta a rivedere i propri calcoli e nella previsione più ottimistica, fissare l'asticella a 14mila vaccini a settimana. In pratica il numero di popolazione che avrebbe ricevuto il vaccino in poco più di due giornate di somministrazione. In totale, si parla di circa un terzo di somministrazioni rispetto a quelle immaginate per dare la sterzata decisiva alla campagna.

CAMPAGNA STOPPATA

Nessun salto di qualità all'orizzonte quindi per la campagna vaccinale dell'Ulss 3, costretta ora a ricalibrare ogni previsione e dedicarsi soltanto agli anziani ultraottantenni e ai soggetti considerati fragili, così come deciso lunedì non appena era diventato ufficiale lo stop ad AstraZeneca. Nei piani ridisegnati in via don Tosatto restano fissi solo alcuni capisaldi della campagna di immunizzazione: salvi i richiami per chi aveva già ricevuto la prima dose di vaccini e salve tutte le 11mila somministrazioni già prenotate con i sieri di Moderna e Pfizer. Come garantite sono le iniezioni a quanti - soprattutto anziani in buono stato di salute - erano stati mandati a casa lunedì pomeriggio.

Così ieri i punti vaccinali dell'azienda Serenissima hanno accolto le persone per cui, all'atto della prenotazione, era stato deciso di utilizzare i sieri delle due aziende farmaceutiche americane. Ma di fronte a medici e infermieri si sono seduti anche parte degli anziani sani per cui era stato scelto il vaccino anglosvedese ma rispediti a casa lunedì dopo il blocco imposto da Aifa e richiamati per ieri e oggi. L'adesione? Ieri altissima tra loro, vicina al 100 per cento, come se il fatto di vedersi iniettare una fiala di Pfizer o Moderna, rispetto al preventivato AstraZeneca, avesse riacceso la fiducia nella vaccinazione.

L'ATTESA PER JOHNSON

Una giornata difficile, quella di ieri, nella quale le poche luci si sono dimostrare essere le 11.700 fiale di vaccini Pfizer recapitate nella farmacia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, hub provinciale per la distribuzione del sieri. Di queste, la gran parte, cioè 8.700 dosi, verrà utilizzata nel territorio dell'azienda sanitaria Serenissima mentre le altre 3mila verranno convogliate nel Veneto orientale, anche lui costretto a rivedere la campagna vaccinale e proseguire nelle iniezioni solo con i sieri di Moderna e di Pfizer. Questo mentre per effetto della circolare di Aifa, sono tutt'ora bloccate nella farmacia dell'Angelo - in questo caso hub regionale - la bellezza di 40mila dosi di vaccini di AstraZeneca che non potranno essere utilizzate finché non ci sarà la pronuncia dell'Agenzia del farmaco. Dovevano rappresentare la trasformazione in realtà di una campagna a tappeto, resteranno (per ora) a guardare.

L'attesa adesso è tutta per l'arrivo, nei prossimi giorni, del vaccino Johnson&Johnson, unico al momento in grado di essere utilizzabile in una sola soluzione, senza richiamo. Tra i temi che l'azienda dovrà affrontare anche l'eventuale preferenza dei candidati al vaccino e la possibile preferenza verso i sieri americani e della Johnson.

LA DISPENSA DEGLI ANTICORPI

E ieri l'ospedale dell'Angelo ha ricevuto la prima dose di anticorpi monoclonali, l'altra arma pesante - dopo il vaccino - nella battagli alla pandemia. Sono 30 dosi destinate sia all'Ulss 3 che all'Ulss 4 e conservate in un frigorifero della farmacia dell'Angelo a temperatura tra i 2 e gli 8 gradi. Sono destinate alle persone che hanno contratto il Covid e si trovano nella prima fase critica della malattia e possono essere somministrate sia a casa che in ospedale. «Sono difese pressoché naturali - ha spiegato il dg Contato - che vengono messe nel corpo di una persona e combattono il virus. Verrano dati a soggetti sintomatici».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

