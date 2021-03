LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Né nell'Ulss 3 Serenissima, né nell'Ulss 4 Veneto orientale ci sono state vaccinazioni con il lotto AstraZeneca ABV2856 finito al centro di un'inchiesta della procura di Siracusa e ieri ritirato dall'Aifa (ne parliamo a pagina 7 dell'edizione nazionale). A certificarlo è una lettera della Regione Veneto che ha elencato le aziende sanitarie nelle quali erano state utilizzate le fiale del lotto incriminato. E nell'elenco non compare né la Serenissima né la Veneto orientale. Un sospiro di sollievo arrivato a chiusura di uno dei giorni terribili sul tema vaccini, con l'esplosione dell'indagine, il ritiro del lotto e le sue ricadute a livello locale. Proprio nel giorno in cui le due aziende sanitarie dell'area metropolitana di Venezia hanno messo in campo lo sforzo massimo per vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile.

IN 1200 AL PALAINVENT

«Domenica, al PalaInvent di Jesolo, verrà effettuata una maxi vaccinazione della popolazione classe 1939». Ad annunciarlo è una nota dell'Ulss 4 che ha convocato circa 1.200 persone residenti nei comuni di San Donà, Musile, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Meolo, Ceggia, Torre di Mosto, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti e Caorle.

La convocazione è arrivata attraverso una lettera sulla quale c'era scritto anche l'ora della somministrazione per gestire meglio i flussi. Se qualcosa fosse andato storto, se qualcuno dei nati nel 1939 residenti nei comuni citati non avesse ricevuto la convocazione via posta «potrà comunque presentarsi al PalaInvent di Piazza Brescia dalle 9 alle 19 di domenica e verrà ugualmente vaccinato», assicura la direzione generale del Veneto orientale. Che per la maxi-chiamata di domenica ha messo in campo 30 operatori in 9 postazioni per immunizzare circa 130 persone ogni ora. I vaccini usati saranno quelli dell'americana Pfizer e per questo, una volta somministrata la prima dose, verrà già fissato l'appuntamento per il richiamo e la chiusura della vaccinazione a distanza di tre settimane. «Si invita la popolazione a presentarsi all'appuntamento a ridosso dell'orario indicato» precisa l'Ulss 4.

AL VIA I NATI NEL 1937

Il maxi sforzo dell'Ulss 3 ha portato, ieri, a scegliere nuove sedi vaccinali già attive dal fine settimana o dall'inizio della prossima e, soprattutto, a batter sul tempo lo stesso cronoprogramma partendo già domenica con la vaccinazione dei nati nel 1937 residenti nel territorio dell'Ulss 3, in anticipo di due settimane sulla tabella di marcia.

I nati nel 37 saranno anche i primi a non venire convocati via lettera ma a poter prenotare, da oggi, la vaccinazione via web, scegliendo la sede più comoda tra le cinque proposte: il Civile di Venezia, l'Angelo di Mestre, il palazzetto di Camponogara, l'ospedale di Dolo e quello di Chioggia. E da lunedì a Chioggia ci si potrà vaccinare anche la Terminal Aspo . Chi non ha internet, chiamarà il Cup.

LE NUOVE SEDI

Sempre ieri il dg Edgardo Contato ha individuato le sedi per aumentare la potenza di fuoco della campagna vaccinale. Come detto, a Chioggia all'ospedale si aggiungerà, da lunedì, il Terminal Aspo del porto per toccare quota mille vaccini in un giorno. Stesso obiettivo da raggiungere a Mirano dove verrà potenziata la sede vaccinale del Bocciodromo. A Venezia, da domani pomeriggio, i cittadini verranno vaccinati anche al Terminal 103 della Marittima: la vaccinazione andrà avanti anche domenica per circa un migliaio di vaccini al giorno. Da lunedì aprirà anche l'ex sede della banca di Sondrio a piazzale Roma (700 vaccini al giorno) mentre per aprile dovrebbe entrare in funzione il Padiglione Aquae. Ieri è arrivata anche la disponibilità di Confindustria Venezia a fornire i locali di Marghera che ospitano il servizio di guardia medica privata, come punto vaccinale.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA