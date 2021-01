LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Lo sguardo adesso è rivolto fiducioso verso Moderna e verso un vaccino che permetterebbe di iniziare già nelle prossime settimane la campagna per gli anziani fuori dagli ospedali e dalle case di riposo. Un punto d'arrivo che l'Ulss 3 Serenissima ha già messo nel mirino, iniziando a disegnare i cardini e le linee portanti di un piano che porterà per la prima volta le dosi anti-coronavirus a disposizione della popolazione. Per farlo, però, servono più fiale, ed ecco che la notizia dell'arrivo in Italia di 47mila dosi del vaccino americano Moderna, suona come una buona notizia. Sorretta anche dalla proposta di indirizzare questo nuovo siero alle regioni finora più virtuose, campo nel quale il Veneto può fare la voce grossa. E in Veneto, tra i più attivi, c'è proprio il Veneziano con le sue due Ulss che assieme hanno vaccinato 13.565 persone. Una serie di incastri che, se fatti combaciare, darebbero una svolta alla campagna vaccinale.

IL PIANO ANZIANI

I dettagli verranno messi nero su bianco nei prossimi giorni, quando si avrà anche la certezza di avere in frigorifero non solamente le oltre 5.800 dosi settimanali di vaccino Pfizer, come stabilito da un piano Regionale (che si andranno a sommare a quelle della settimana scorsa arrivate con un leggero ritardo), ma soprattutto quando l'Azienda sanitaria avrà la certezza di poter contare sul siero della statunitense Moderna. Intanto però una prima road map è stata disegnata: prevede di portare il vaccino agli ultraottantenni e anziani non ospiti delle case di riposo già forse per la fine di gennaio, in netto anticipo sulla tabella di marcia che ci si era immaginati il 27 dicembre in occasione della giornata spot di vaccinazione e che fissava il via a febbrai per questa categoria.

Di date non ce ne sono ancora, è chiaro, anche perché molto dipenderà dalla fornitura di vaccini Moderna che potrebbe finire nei frigoriferi dell'Ulss Serenissima: un vaccino che non chiede anche una catena del freddo pari a quello Pfizer e quindi risulterebbe di più immediato utilizzo. Il piano dell'Azienda di via don Tosatto poi dovrebbe rientrare nelle linee guida regionali. Sono piani futuribili, ma qualcosa già si è mosso con certezza verso la popolazione non medica.

LA CAMPAGNA

A spingere in avanti l'Azienda sanitaria è anche la velocità spedita alla quale viaggia la campagna vaccinale tra i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e gli anziani delle case di riposo ricevendo un'adesione altissima che nei medici sfonda anche il tetto del 90%.

Con queste categorie ormai avviate nella vaccinazione, inizierà venerdì la campagna vaccinale anti Covid-19 del personale delle strutture sanitarie non accreditate con il Sistema sanitario regionale: si tratta di strutture ambulatoriali, studi odontoiatrici, centri diagnostici, medici competenti, psicologi, massaggiatori, fisioterapisti presenti sul territorio dell'Ulss Serenissima e non convenzionati con il servizio pubblico.

I vaccini verranno eseguito il 16 e 17 gennaio, dalle 8 alle 20 nelle sedi scelte dall'Ulss 3 per la campagna: il distretto di Favaro, l'ospedale di Dolo, l'ospedale di Chioggia e il Civile di Venezia, Sono invitati tutti gli operatori delle strutture private non accreditate ubicate nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, che siano residenti nell'Ulss 3 o residenti altrove purché operanti in via esclusiva o principale in una di tali strutture. «La campagna - recita una nota dell'Azienda - è riservata ai professionisti in attività e ai loro collaboratori di studio sanitari. All'atto dell'accesso la persona dovrà attestare l'appartenenza alla categoria oggetto della campagna mediante autodichiarazione o attestazione del datore di lavoro».

I NUMERI

La conferma della velocità dell'inoculazione dei vaccini nelle Ulss veneziane è data anche dal report regionale.

Alle 18.30 di ieri il Veneziano era al secondo posto tra le province venete per dosi somministrate (13.565) dietro solo al Vicentino. Ma l'Ulss 3 è, con le sue 10.708 dosi è l'Azienda sanitaria più virtuosa. Ieri nel Veneziano sono stati somministrati 1.356 vaccini: 1.129 dalle strutture dell'Ulss Serenissima e 227 da quelle del Veneto Orientale.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA