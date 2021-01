LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA La situazione è seria, quanto sia grave lo si potrà capire già oggi quando all'Angelo di Mestre è attesa la nuova fornitura di vaccini Pfizer-Biontech come stabilito a dicembre dalla Regione Veneto sulla base del piano vaccinale italiano. Solo che di quelle 7mila e passa dosi che erano attese per la quinta tranche (comprese le prime 100 dosi usate nella giornata spot del 27 dicembre) non si sa quante ne arriveranno. E la cosa complica maledettamente una campagna vaccinale che nel Veneziano viaggiava spedita e già immaginava, per fine gennaio, di iniziare la somministrazione del siero anti-coronavirus agli ultraottantenni non ricoverati nelle residenze per anziani, la Fase 2. Quella campagna adesso è ferma senza certezze sul proseguimento. Intanto il contagio avanza e quell'«arma sociale importantissima» viene a mancare sul più bello.

LA FRENATA

L'annuncio di Pfizer di ridurre le dosi in Italia ha causato una contrazione delle fiale a livello regionale e quindi locale. Bastano i numeri: fino a venerdì l'Ulss 3 aveva somministrato 14.119 dosi (prima in Veneto) mentre l'Ulss 4 ne aveva inoculate 3.376. Le due aziende sanitarie procedevano a passo spedito e l'arrivo di oltre 7.800 flaconcini del vaccino di Moderna aveva spinto l'ottimismo sempre più in là fino alla preparazione di un piano per gli anziani e la società civile. Programma che lo stop annunciato da Pfizer ha - al momento - fatto tornare nel cassetto. Tra sabato e ieri le due Ulss si sono sostanzialmente fermate: la Serenissima è arrivata a 15.104 vaccinazioni eseguite e la Veneto orientale a 3.894. Due variazioni quasi insignificanti per un territorio che procedeva a un ritmo di oltre 1.100 sieri al giorno. E adesso iniziano anche i richiami per i primi vaccinati del 27 dicembre.

GIORNATE CONVULSE

Soltanto ieri l'Ulss 3 ha vaccinato 174 persone tra medici, infermieri e anziani in casa di riposo: si tratta di appuntamenti già presi e portati a termine per chiudere un gruppo di persone già in lista. Questo mentre l'altro ieri è stata sospesa la vaccinazione dei medici, infermieri, operatori sanitari non convenzionati con il pubblico il cui turno era stato fissato per sabato e domenica. E alcuni - che non avevano aperto il messaggio di sospensione spedito dall'Ulss - si sono visto respingere una volta arrivati all'appuntamento. Ma se nella Serenissima qualcosa è stato fatto, l'Ulss Veneto orientale ieri non ha somministrato alcun siero restando ferma alla stessa quota di domenica. A indirizzare le decisioni delle aziende - che ridisegnano il piano più volte nel corso della giornata cercando di far quadrare i conti - è la procedura di inoculazione del vaccino Pfizer che vuole un richiamo dopo 21 giorni: il limite scade in queste ore. Motivo per cui è stato scelto di fermarsi con le nuove vaccinazioni per evitare che manchino le dosi a chi deve completare il ciclo di vaccinazione. La Fase 2? Resta in attesa.

N. Mun.

