LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Il filtro, in pratica, con il non facile compito di capire chi ricoverare - sommando quadro clinico e positività al coronavirus - e chi invece affidare alle cure domestiche di Usca e medici di base, con l'unico obiettivo di alleggerire il più possibile la prima linea della battaglia al morbo, cioè il Covid Hospital di Dolo. E il risultato è arrivato se è vero che, mettendo in pratica questo tipo di scrematura, il Pronto soccorso di Dolo è diventato un ammortizzatore dell'onda d'urto del virus, un reparto cuscinetto che ha aiutato a preservare i posti letto dei maxireparti Covid dolesi del 43,5%. In primavera sono stati ricoverati il 78% di chi arrivava in Pronto soccorso e in autunno il 56%. «Nella prima ondata, rilevata la presenza del virus nei pazienti, ricoveravamo quasi tutti. Ora filtriamo in base alla gravità, e questo aiuta molto anche a non sovraccaricare i reparti», spiega il primario Andrea Pellegrini.

LA STRATEGIA

Come in una guerra, il cambio di strategia è stato fondamentale per assorbire e migliorare le cure in questa seconda ondata. Un cambio di passo l'hanno avuto tutti i reparti ospedalieri e, in quello scambio di informazioni tra specialità cliniche che i medici raccontano essere stata la mossa vincente, anche il Pronto soccorso di Dolo ha dovuto ritarare i propri programmi.

Nella prima ondata, fino ad agosto, i tamponi fatti al Pronto soccorso sono stati 1.838, di cui 77 positivi, il 4,2%. Di questi il 78% è stato ricoverato «perché più anziani e più gravi, anche perché attendevano a casa fino ad aggravarsi prima di rivolgersi a noi» ricorda il primario. Nel picco della prima ondata, dal 2 marzo al 5 aprile, i tamponi sono stati 243, dei quali positivo il 17%.

Considerando ancora i soli tamponi fatti in ospedale, il Pronto soccorso di Dolo ha eseguito in questa seconda ondata 1.982 test. Di cui 482 sono risultati positivi, il 24,3%. Di questi, 210 sono stati dimessi dal Pronto soccorso: il 43,5%, contro il 22% di dimessi della prima ondata. «L'infezione ora è più diffusa - continua il dottor Pellegrini - colpisce anche fasce d'età più giovani, spesso è meno grave, e questo ci permette di aumentare la percentuale di dimessi». «Scremare tante persone che possono essere gestite in sicurezza a domicilio - aggiunge il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - vuol dire non sovraccaricare i reparti che in questa seconda fase sono stati impegnati dall'alta affluenza dei pazienti con coronavirus».

Per valutare il ricovero, spiega ancora il primario, si considera «l'ossigeno nel sangue e l'età: più il paziente è giovane, minore è il rischio. Poi c'è la comorbilità: quante malattie ha il paziente oltre all'infezione da Covid? Se sono presenti diabete o ipertensione o pneumopatie croniche siamo più propensi al ricovero. Usiamo l'ecografia, perché abbiamo imparato che le caratteristiche della polmonite da Covid spesso si nascondono alle radiografie. Nel caso rimangano dubbi, chiediamo infine la consulenza dei colleghi pneumologi, con i quali condividiamo la decisione». Mentre chi, pur positivo, viene dimesso è affidato alle cure degli Usca.

