LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3, l'aveva detto fin dal primo giorno: «vaccinare, vaccinare e vaccinare ancora. Il maggior numero di persone nel minor tempo possibile». Un assioma con il quale si era presentato a Venezia annunciando, di fatto, quello che sarebbe stato il suo primo obiettivo. E adesso dalle parole si passa ai fatti perché nei corridoi e negli uffici della sede di via don Tosatto, a Mestre, tutte le forze dell'azienda sanitaria veneziana sono concentrate a quella che - mutuando ancora una volta il lessico bellico più volte cucito addosso alla pandemia - si potrebbe chiamare la campagna d'aprile dei vaccini. In poche parole, la spinta allo stremo della macchina delle somministrazioni dei sieri.

IL DATO

Finora l'Ulss 3 Serenissima ha vaccinato circa 60 mila persone tra personale sanitario, case di riposo (operatori e anziani), ottantenni, dipendenti del mondo della scuola. Mentre da lunedì inizieranno anche i novantenni per quel piano della Regione che si chiama ricongiungimento delle coorti. Altre 7 mila dosi sono conservate nella farmacia dell'Angelo, ma non sono ferme al palo essendo già state assegnate ai prossimi destinatari. Insomma, come sostenuto dallo stesso dg, l'Ulss Serenissima intende far di tutto per non tenere nessuna scorta, se non quelle per i richiami.

LA RIVOLUZIONE

Cambiare tutto per fare prima, questo il diktat che spinge i pensieri della direzione generale dell'azienda sanitaria. Tra le prime cose da fare in vista di aprile - quando è atteso il grosso del carico delle dosi vaccinali, Pfizer, Moderna o AstraZeneca che siano - c'è la ricerca delle sedi. Detto che la strategia dei dodici punti di prossimità ha giocato un ruolo decisivo nell'alta adesione alla campagna, non è pensabile immaginare che di fronte a grandi numeri si risponda con piccoli centri, come finora succede a Chioggia, dove i vaccini sono somministrati nel punto prelievi dell'ospedale cittadino.

Ecco che quindi tornano di gran carriera in auge i palazzetti dello sport (dove già sono in corso somministrazioni) ma anche l'estensione del Terminal 103 della Marittima ai civili, una volta conclusa la campagna vaccinale sulle forze dell'ordine, che sta proseguendo a ritmi serrati e dove ieri è andato in visita il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello:

«Vedere questa sinergia e questa collaborazione interforze - ha affermato Tomaello - onora la città. Voglio ringraziare tutti coloro che sono impegnati in questa attività, dagli operatori delle Forze dell'Ordine alla nostra Polizia locale, la Protezione civile e la Croce Rossa di Venezia». Ma tra i luoghi all'esame del dg Contato anche il Padiglione Aquae di Marghera per il quale l'Ulss aveva già fatto dei carotaggi in vista della vaccinazione degli ottantenni, iniziata a metà febbraio.

A cambiare deve essere anche la modalità di convocazione: probabile che venga passata in archivio la chiamata via lettera (o potrebbe essere tenuta solo per le fasce più anziane) per far spazio alla prenotazione on line come avviene per il personale della scuola e com'è stato, sempre per la scuola, con con i test sierologici di settembre. «Come amministrazione - ha aggiunto l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - daremo pieno appoggio all'Ulss 3 nella creazione di questo piano d'intervento, sostenendola anche nella comunicazione che dovrà essere la più capillare possibile».

REINDIRIZZARE LE FORZE

Se ce ne fosse bisogno, assunzioni ci saranno (quello del potenziamento del personale sanitario è un altro dei punto chiave dell'idea di gestione del neo dg) ma intanto si pensa a uno spostamento delle truppe ospedaliere dai corridoi delle strutture sanitarie ai punti vaccinali. L'idea è di dedicare un numero consistente di medici e infermieri dell'azienda alla somministrazione di aprile, facendo leva anche sui medici di base che ieri hanno siglato l'accordo con la Regione in vista del reclutamento di camici per i vaccini alla popolazione.

L'obiettivo, fanno sapere da via don Tosatto, è di essere operativi all'arrivo delle dosi dei sieri, con le sedi già pronte e solo in attesa di raccogliere le indicazioni ministeriali. Su tutto, un'incognita: che la fornitura dei vaccini sia quella promessa.

Nicola Munaro

